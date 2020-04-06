سلطات غفساي تتصدى لخارقي الطوارئ الصحية .. إيقاف “بزنازة ” أثناء المراقبة

منذ 20 دقيقة
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ع محياوي – هبة بريس / الصورة تعبيرية

تمكنت عناصر السلطات المحلية بقيادة الودكة بغفساي يوم أمس الأحد ، أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد منذ فرضها من طرف السلطات العمومية ببلادنا ، من ضبط سيارة خفيفة و على متنها ثلاثة أشخاص ينحدرون من دوار تازغدرة .

عملية التفتيش أسفرت عن ضبط حوالي 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا ، ما دفع السلطات المحلية اقتياد المشتبه فيهما صوب مصالح الضابطة القضائية للمركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، حيث تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة للاستماع اليهم في محضر قانوني بالمنسوب اليهم.

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