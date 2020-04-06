وزير فرنسي: البلاد ستشهد خلال 2020 أسوأ ركود اقتصادي

هبة بريس – وكالات

كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتأثر اقتصاديا بسبب فيروس كورونا.

وتوقع الوزير، أن تشهد فرنسا هذا العام مرحلة من الركود الاقتصادي هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي منذ عام 1945.

وفي هذا الصدد، قال لومير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ :”أسوأ رقم نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945 كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبيرة التي شهدها العالم عام 2008 وقد وصل حينها هذا الرقم إلى 2.2%- هذا العام سنتخطى غالباً الرقم الذي تم تسجيله عام 2009″.

هذا ويشار الى أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا وصل الى 8078 حالة وفاة، في حين بلغت .جمل عدد الإصابات 70478