ادخال رئيس وزراء بريطانيا المستشفى بعد عدم التعافي من “كورونا”

منذ ساعتين
0

هبة بريس – الرباط

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد، أن بوريس جونسون أدخل إلى المستشفى لإجراء فحوص، بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان “بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية، إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية بسبب الأخبار الزائفة وحالة الطوارئ

توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية بسبب الأخبار الزائفة…

منذ ساعتين
Photo of إيطاليا تعلن عن خطتها للخروج “تدريجياً” من أزمة وباء كورنا

إيطاليا تعلن عن خطتها للخروج “تدريجياً” من أزمة وباء…

منذ 3 ساعات
Photo of التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس ”كورونا“ حسب الأقاليم

التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس ”كورونا“ حسب الأقاليم

منذ 3 ساعات
Photo of رئيسة المفوضية الأوربية تدعو مجددا لـخطة مارشال أوروبية

رئيسة المفوضية الأوربية تدعو مجددا لـخطة مارشال أوروبية

منذ 3 ساعات
Photo of فيروس “كورونا” يتسلل إلى جسم محام بهيئة فاس

فيروس “كورونا” يتسلل إلى جسم محام بهيئة فاس

منذ 4 ساعات
Photo of الاتحاد الإفريقي: نحو 20 مليون وظيفة مهددة في القارة بسبب وباء كورونا

الاتحاد الإفريقي: نحو 20 مليون وظيفة مهددة في القارة…

منذ 4 ساعات
Photo of والي سوس ماسة درعة يراسل مسؤولي الابناك عن الاجراءات الوقائية ضد ” كورونا”

والي سوس ماسة درعة يراسل مسؤولي الابناك عن الاجراءات…

منذ 5 ساعات
Photo of قنوات مغربية ترقص على جثث ضحايا “كورونا”

قنوات مغربية ترقص على جثث ضحايا “كورونا”

منذ 5 ساعات
Photo of أكادير : إيواء مواطنة بريطانية بمركز للرعاية الاجتماعية

أكادير : إيواء مواطنة بريطانية بمركز للرعاية الاجتماعية

منذ 6 ساعات
Photo of ال ONEE يقرر تأجيل توزيع الفواتير حتى نهاية الطوارئ الصحية

ال ONEE يقرر تأجيل توزيع الفواتير حتى نهاية الطوارئ…

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق