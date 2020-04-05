سابقة : عمدة ميلانو يسمح بدفن موتى المسلمين بمقبرة المدينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس / الصورة تعبيرية

في وسط الازمة الصعبة التي تمر منها دولة أيطاليا، وما خلفته جائحة ” كوفيد 19″ من المئات من الضحايا والالاف من المصابين، علمت ” هبة بريس ” من مصاردرها بالديار الايطالية ، أن عمدة مدينة ميلانو و في سابقة من نوعها سمح بدفن الموتى المسلمين في مقبرة خاصة بالمدينة، وفق الطقوس الاسلامية.

ومن المعلوم أن القانون الايطالي يمنع دفن موتى مدينة في ولاية أخرى، بحسب قوانين كل مدينة، غير أن عمدة ميلانو اتخد هذا الاجراء الذي ثمنه كل تمثيليات الدول الاسلامية بسماح بدفن الموتى وفق الشروط والتعاليم الاسلامية، حيت تم تخصيص سيارات لنقل الموتى المسلمين تحمل كلمة ” التوحيد”.

قرار يأتي في وقت تصعب تمر منه عدد من دول العالم، بعد فرض الحظر الجوي والبري بين عدد من البلدان، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس ” كورونا” بعدما كان جل المهاجرين المغاربة يضطرون الى نقل امواتهم الى بلدهم الاصلي لدفنهم وما يواكب ذلك من مصاريف كبيرة .