فيروس كورونا.. التوزيع الجغرافي للحالات 960 المصابة بالمغرب

منذ 30 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الثامنة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 960 حالة

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 3532 حالة.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على جهة الدار البيضاء – سطات (265 حالة)، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة (176 حالة)، ومراكش-آسفي (168 حالة)،

اما فاس -مكناس فجاء الاجمالي في (131 حالة)،/ طنجة تطوان الحسيمة (75 حالة) / الجهة الشرقية (54 حالة)/ درعة تافيلالت (41 حالة) / بني ملال خنيفرة (26 حالة) / سوس ماسة (19 حالة) / العيون-الساقية الحمراء (4 حالات) / جهة كلميم واد نون (حالة واحدة) / فيما لم تسجل أية حالة بجهة الداخلة-واد الذهب.

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