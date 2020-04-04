انفجار هاتف في وجه تلميذ يتابع دراسته عن بعد بتازة …ووزارة امزازي تدخل على الخط

خالد لعروسي – هبة بريس

اصيب تلميذ يدعى(م.م) بحروق على مستوى عينيه ، جراء انفجار بطارية هاتف محمول كان بين يديه أثناء متابعته لدراسته عن بعد، كإجراء استثنائي اتخذته وزارة التربية الوطنية لضمان سير العملية التعليمية في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة

وفي هذا الصدد ، أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، في بلاغ لها، بأنه فور توصلها بخبر تعرض تلميذ لحادث انفجار بطارية هاتف محمول، خلال متابعته لدراسته عن بعد، بحسب ما أدلت به أسرته التي رفعت الخبر، باشرت إجراءات المواكبة الصحية للمعني بالأمر .

وأبرزت الأكاديمية في ذات البلاغ ، أنه تم التنسيق باستعجال مع إدارة المركب الاستشفائي الجامعي بفاس الذي عبر عن استعداده لاستقبال التلميذ ومواكبته بقسم أمراض العيون، مبرزة أنها قامت بإخبار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالحادث، حيث أمر بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة صحة التلميذ”.

وأضاف البلاغ ذاته، “أنه ونزولا عند طلب السيد الوزير، وافقت شركة التأمين المدرسي استثناء اعتبار النازلة حادثة مدرسية، وبالتالي الالتزام بالتكفل والمتابعة المباشرة لجميع إجراءات التطبيب للتلميذ ضحية الشاحن”.

واشار البلاغ نفسه، إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس تتابع حالة التلميذ الذي خضع لفحص طبي بمصحة للعيون بالرباط وهي في تواصل مستمر ودؤوب مع أسرة التلميذ