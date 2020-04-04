ترامب حول فيروس كورونا: سيكون هناك الكثير من الوفيات

هبة بريس – وكالات

توقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن تشهد ​الولايات المتحدة​ “الكثير من الوفيات” جراء ​فيروس كورونا​، معتبرا أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأقسى في فترة الوباء ببلاده، مؤكداً سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر ​القوات المسلحة​ بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.

وقال ترامب، في ​مؤتمر صحفي​ لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: “الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات”، معتبراً أنه “لا بد من إعادة انفتاح الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يريد مواصلة إغلاق ​الحياة​ العامة و​الاقتصاد​ لأشهر طويلة”.

وشدد على ضرورة أن يجري توريد الموارد الخاصة بمكافحة الفيروس إلى كل أنحاء الولايات المتحدة بشكل عادل، مشيرا إلى أنه يجب رعاية كل البلاد وليس فقط أجزاء منها، مشيراً إلى أن “​الحكومة​ ​الفدرالية​ تطلب من سلطات الولايات تلبية الطلب على المعدات الطبية في ظل النقص المستمر، فيما ذكر أنها أمرت بإنتاج 180 مليون كمامة طبية للمواطنين وتعمل في هذا السياق مع شركة 3M”.