البنتاغون : كورونا يصيب 155 بحارا على حاملة الطائرات الأمريكية “ثيودور روزفلت”

منذ 4 ساعات
1

هبة بريس – وكالات

أكدت البحرية الأمريكية،اليوم، ثبوت إصابة 155 بحارا على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت بكورونا بعد فحص 44% من طاقمها.

و أقيل قبطان حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس ثيودور روزفلت” من منصبه بعد قوله إن البحرية الأمريكية لم تفعل ما يكفي لوقف تفشي فيروس كورونا على متن السفينة.

ووجّه القبطان بريت كروزير رسالة إلى رؤسائه حثهم فيها على التحرك للحؤول دون موت قوات أمريكية، خارج إطار الحرب ، لكن القائم بأعمال قائد البحرية الأمريكية، توماس مودلي، قال إن القبطان “أبدى رأياً ضعيفاً للغاية”.
وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 100 شخص على متن السفينة أصيبوا الفيروس.

ويجري حالياً عزل أفراد طاقم السفينة غير المصابين، وهم أكثر من 4 آلاف شخص، في غوام.

 

مقالات ذات صلة

Photo of انفجار هاتف في وجه تلميذ يتابع دراسته عن بعد بتازة …ووزارة امزازي تدخل على الخط

انفجار هاتف في وجه تلميذ يتابع دراسته عن بعد…

منذ ساعة واحدة
Photo of كورونا.. أخصائيو الإنعاش بالقطاع الخاص يمدون يد المساعدة للقطاع الصحي العمومي

كورونا.. أخصائيو الإنعاش بالقطاع الخاص يمدون يد المساعدة للقطاع…

منذ ساعتين
Photo of ترامب حول فيروس كورونا: سيكون هناك الكثير من الوفيات

ترامب حول فيروس كورونا: سيكون هناك الكثير من الوفيات

منذ ساعتين
Photo of كورونا.. الصندوق الخاص يصرف الإعانات المالية للمستفيدين من خدمة راميد اعتبارا من غد الاثنين

كورونا.. الصندوق الخاص يصرف الإعانات المالية للمستفيدين من خدمة…

منذ 3 ساعات
Photo of حصيلة الاصابات بفيروس “كورونا” ترتفع الى 919 حالة مؤكدة

حصيلة الاصابات بفيروس “كورونا” ترتفع الى 919 حالة مؤكدة

منذ 4 ساعات
Photo of وفاة طبيبة بالدار البيضاء نتيجة مضاعفات فيروس كورونا

وفاة طبيبة بالدار البيضاء نتيجة مضاعفات فيروس كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of الضمان الاجتماعي يعلن تاريخ وطريقة صرف تعويض المتوقفين عن العمل بسبب “كورونا”

الضمان الاجتماعي يعلن تاريخ وطريقة صرف تعويض المتوقفين عن…

منذ 5 ساعات
Photo of انتقادات لأيت طالب بتحويل أجنحة مستشفيات اقليمية لاستقبال مصابين بكورونا ” نموذج انزكان”

انتقادات لأيت طالب بتحويل أجنحة مستشفيات اقليمية لاستقبال مصابين…

منذ 5 ساعات
Photo of تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بإقليم تاونات

تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بإقليم تاونات

منذ 5 ساعات
Photo of فرنسا تحصي 7560 وفاة و15 ألفا و500 حالة تعافي منذ بداية تفشي الوباء

فرنسا تحصي 7560 وفاة و15 ألفا و500 حالة تعافي…

منذ 5 ساعات

تعليق واحد

  1. قتل الامريكان من المسلمين ما لا يعد ولا يحصى.
    لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مسلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق