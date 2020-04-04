انتقادات لأيت طالب بتحويل أجنحة مستشفيات اقليمية لاستقبال مصابين بكورونا ” نموذج انزكان”

منذ 31 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت فعاليات مدنية بإنزكان ، انتقادات للاستراتيجية الجديدة التي اتخدها الوزير أيت طالب ، بخصوص تخصيص أجنحة مستشفيات اقليمية لاستقبال المصابين بمرض ” كوفيد 19″ مؤكدين أن القرار شابته ارتجالية وتسرع .

هذا واستنكرت نفس الفعاليات الخطوة التي أقدمت عليها المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس بتخصيص جناح بالمستشفى الاقليمي لإنزكان، لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، رغم عدم وجود مستشفى انزكان في خريطة المستشفيات الوطنية التي تستقبل مرضى كوفيد 19.

وقد استقبل مستشفى انزكان مصابين بفيروس كورونا بعد أن تم تخصيص جناح به لهذه الغاية في حين استقبل مستشفى ،الحسن الثاني المصابين بالفيروس في المرحلة الأولى والمنتمين لعمالة انزكان.

وانتقدت نفس الفعاليات التخبط الذي عالجت به وزارة الصحة ومعها المديرية الجهوية هذا الوضع، حيث أن تخصيص جناح للمصابين بكوفيد 19 بمستشفى انزكان بحسب معارضي القرار يتطلب تجهيزات خاصة وإمكانيات مالية إضافية وأطر طبية معدة لهذا المجال.

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