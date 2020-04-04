اليوبي بعض العائلات تحولت الى بؤر للعدوى مما يفرض اجراءات عزل أكثر صرامة

منذ 10 دقائق
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هبة بريس _ الرباط

قال محمد اليوبي مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن عدوى الاصابة بفيروس كورونا أضحت تسجل بنسبة كبيرة على المستوى المحلي، لافتا الى وجود بؤر عائلية وجب معها تزيل اجراءات عزل اكثر صرامة داخل المنازل وخارجها.

واضاف اليوبي في تصريح صحفي مساء اليوم كشف فيه عن الحصيلة النهائية لعدد الاصابات بفيروس كورونا ، انه قد تم تسجيل اصابات في صفوف عدد من العائلات مما ادى الى انتقال العدوى الى افراد من العائلات نفسها.

وسجلت الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم السبت 4 أبريل ، 883 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، حيث تم تسجيل 122 اصابة في ظرف 24 ساعة الاخيرة.

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