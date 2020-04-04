ماذا يقع بكلية بنمسيك بالدار البيضاء بعد احتجاج طلبتها ؟
ع اللطيف بركة : هبة بريس
عبر عدد من طلبة شعبة التاريخ الاسدس الثاني بكلية بنمسيك بالدار البيضاء، عن تدمرهم عبر عدة اتصالات مع جريدة ” هبة بريس” بسبب ما اعتبروه غياب التواصل مع الاساتذة وغياب ما يسمى “بالتعليم عن بعد”.
وكشف هؤلاء للجريدة انه رغم توقيف الدراسة في 16 من مارس الماضي ، واعتماد الوزارة مقابل ذلك تقنية ” التعليم عن بعد” لازال عدد من الاساتذة لم يقومون بنشر اي فيديو تواصلي يشرحون فيه الدروس للطلبة، مطالبين الوزارة المعنية بضرورة التحرك من أجل الاطلاع على الوضع واتخاد الاجراءات في حق الاساتذة المخالفين للاجراءات المعمول بها وعدم التزامهم بواجبهم تجاه طلبتهم .
13 تعليقات
طلبة جامعيين يفترض فيهم طلبه باحثين يبحثون من يشرح لهم درس في التاريخ يعجزون عن فتح مرجع وقراءتها وتلخيصه ومقارنة ما يحتويها بكتب اخرى وبناء المعرفة الذاتية مصيبه ما بعدها مصيبه
يعلقون فشلهم على الاستاذ. ابحث تجد ماتريده.
ليس فقط شعبة التاريخ بل حتى شعبة الإنجليزية. هناك شبه عدم التواصل مع الطلب في كلية الآداب ابن مسيك جامعة الحسن الثاني.
تلاميذ وليسوا طلبة….التباكي…. يحسن بهم الرجوع إلى الثانوي…
يشرحون فيه الدروس : ما عساي أقول، هل تظنون انكم لازلتم بالثانوي
السلام عليكم
والله يااخوان هناك اساتدة ندعو لهم بالهداية يتصرفون وكان كرونا بعيد عنهم و الكتير منهم لا يقومون بواجبهم حتى ان البعض اعتبرها عطلة مدفوعة وترك التلاميد بدون مساعدة.والبعض الاخر يقوم باعطاء الدروس حسب الوقت المناسب له حتى ولو تطلب الامر على الساعة الحادية عشر ليلا وهل هدا معقول. حسبنا الله ونعم الوكيل اعلمو يااخواني الاساتدة ان الله موجود ويمهل ولا يهمل.والله المستعان.
ختاما ادعو اصحاب الامر ان يتدخلو لردع هده السلوكيات.وشكرا
كل الدروس موجودة على منصة موودل، لكن البعض ألف أن يملى عليه الدرس ويقوم باستظهاره لينال نقطة كما لو كان بالتعليم الثانوي.
من المفروض في الطالب البحث في المراجع وتعرف الاشكالات التي تطرحها المادة
لا أساس لهذا من الصحة أنا كطالبة تاريخ كلية بن مسيك أؤكد على ان الجهود المبذولة من طرف الاساتذة مضاعفة، ويتم التواصل مع الطلبة بمختلف الوسائل سواء عبر منصة moodle أو تطبيق meet او حتى عبر الواتس اب من قبل و منهم من ضاعف عدد الحصص المخصصة في الاسبوع من حصة الى اثنين و ثلاث. مع الزامنا بمجموعة من الاعمال لضمان مراجعتنا الدروس، ثم ان عمل الطالب هو البحث لا الاكتفاء بما يمليه عليه الاستاذ. كفاكم افتراء و كذب!
بصفتي طالبة بشعبة التاريخ والحضارة بكلية بن مسيك أود أن أكذب هذه الادعاءات التي لا محل لها من الصحة وذلك لأن جميع الدروس متوفرة عبر منصة مودل moodle وجميع الأساتذة وبدون استثناء يتواصلون معنا عبر عدة وسائل ولتأكد من شهادتي يكفي الولوج لموقع كلية بن مسيك والتحاق بمنصة moodle وستطلعون على الدروس الخاصة بشعبة التاريخ وستلاحظون المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة وأرى أن مثل هذه التصرفات لا تليق بمستوى الطالب الجامعي الذي من المفترض أن يكون باحثا عوض أن يكون مجرد متلقي .
أنا طالب في شعبة التاريخ بنفس الكلية.
الأساتذة في المستوى ومشهود لهم بالكفاءة العلمية.
مجرد ادعاءات وافتراء، ومن الواجب على الصحفي قبل أن ينقل الخبر التأكد من صحته، كل الدروس وضعت على منصة موودل. كل الأساتذة وضعوا المحاضرات على البوابة وطلبوا من الطلبة إنجاز البحوث وارسالها عبر المنصة.
والدليل: http://moodle.flbenmsik.ma/course/index.php?categoryid=3
لكن أن يطلب البعض شيئا آخر ويرمي فشله على الأساتذة فتلك طامة كبرى
السلام عليكم.
كطالبة في الفصل الثاني شعبة التاريخ بكلية بن مسيك، استغرب من ما تم تداوله في هذا المقال.فمنذ أن تم التدريس عن بعد لم ينقطع التواصل مع السادة الاساتذة سواء عبر الخاص أو عبر موقع موودل.و يمكن التأكد بسهولة من هذا الأمر بالولوج الى منصة موودل.و أقدم شكري و امتناني انا و باقي طلبة الفصل الثاني بالتحديد لاساتذتنا الكرام بكل احترام و تقدير ونقول كفانا استهدافا للتعليم . فالوقت الراهن يحتاج لتضافر الجهود لمواجهة هذه الجائحة و أثارها و إيجاد الحلول لا المعارضة.
السلام عليكم.
كطالبة في الفصل الثاني شعبة التاريخ بكلية بن مسيك، استغرب من ما تم تداوله في هذا المقال.فمنذ أن تم التدريس عن بعد لم ينقطع التواصل مع السادة الاساتذة سواء عبر الخاص أو عبر موقع مودل.و يمكن التأكد بسهولة من هذا الأمر بالولوج الى منصة مودل.و أقدم شكري و امتناني انا و باقي طلبة الفصل الثاني بالتحديد لاساتذتنا الكرام بكل احترام و تقدير ونقول كفانا استهدافا للتعليم . فالوقت الراهن يحتاج لتضافر الجهود لمواجهة هذه الجائحة و أثارها و إيجاد الحلول لا المعارضة.
انا لن اعلق عل ىشهادة الطلبة ، ولا على الصحفي، ولا على هذه الجريدة…
ولكن تعليقي عبارة عن شهادة طالبة سنة ثالثة، “مسلك التاريخ والحضارة ” بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بن مسيك في حق الأساتذة المحترمين … حيث أن ما جاء في الخبر هو عبارة عن افتراء، وكلام لا أساس له من الصحة…
فالمجهود المبذول جبار والتنوع في المادة التعليمية الموجودة على المنصة مودل من ملفات مرئية،ومسموعة ،ومقروءة إضافة إلى الكتب …
هذا في ما يخص المادة أي الدرس، أما الشق الآخر فهو استعمال تطبيق meet لتدريب الطلبة وتكوينهم لاستعمال المنصة بسهولة…
و في النهاية سأختم بهذه العبارة المغربية ” والفاهم يفهم” والمستوى العالي والراقي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك ولشعبة التاريخ والحضارة يقبل النقد البناء ولكن لا يقبل الهراء و الافتراء…
بدووووووووووون تعلييييييييق