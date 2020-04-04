ماذا يقع بكلية بنمسيك بالدار البيضاء بعد احتجاج طلبتها ؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر عدد من طلبة شعبة التاريخ الاسدس الثاني بكلية بنمسيك بالدار البيضاء، عن تدمرهم عبر عدة اتصالات مع جريدة ” هبة بريس” بسبب ما اعتبروه غياب التواصل مع الاساتذة وغياب ما يسمى “بالتعليم عن بعد”.

وكشف هؤلاء للجريدة انه رغم توقيف الدراسة في 16 من مارس الماضي ، واعتماد الوزارة مقابل ذلك تقنية ” التعليم عن بعد” لازال عدد من الاساتذة لم يقومون بنشر اي فيديو تواصلي يشرحون فيه الدروس للطلبة، مطالبين الوزارة المعنية بضرورة التحرك من أجل الاطلاع على الوضع واتخاد الاجراءات في حق الاساتذة المخالفين للاجراءات المعمول بها وعدم التزامهم بواجبهم تجاه طلبتهم .