تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب والحصيلة تصل الى 858 حالة

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الواحدة زوالا من يومه السبت ، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد حالات الاصابات ارتفع الى 858 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.