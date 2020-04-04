Moroccan health workers are pictured at Casablanca Mohammed V International Airport on March 3, 2020 during measures against the coronavirus COVID-19. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب والحصيلة تصل الى 858 حالة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الواحدة زوالا من يومه السبت ، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد حالات الاصابات ارتفع الى 858 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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تعليق واحد

  1. الخلاص في آخر الشهر إن شاء الله.

    عدد الحالات المؤكدة التراكمية عدد (858 في حدود الساعة 13.00 يومه 04/0/2020) ليس المؤشر الأساسي الذي يدل على تطور هذا الوباء من يوم إلى يوم.

    المؤشران الأساسيان لتتبع تطور الوباء هما : 1) عدد الحالات المؤكدة الجديدة اليومية، و 2) عدد الوفيات المؤكدة اليومية.

    الحمد و الشكر لله :
    1) فيما يخص عدد الحالات المؤكدة الجديدة اليومية، فإن متوسط ذروة منحاه (68 حالة) كان ما بين يومي 31 و32 مارس و ستنخفض هذه الحالات إلى 5% من متوسط الذروة أي ما بين 3 و 4 حالات في اليوم و ذلك ابتداءً، إن شاء الله، من يوم 22 أو 23 ابريل 2020.
    الملاحظ أن هذا يتطابق مع مدة الحجر الصحي من 19\03 إلى 20\04\2020، كما يدعو إلى التفاؤل إن نحن، كلنا، احترمنا تعليمات السلطات.

    2) أما فيما يخص عدد الوفيات المؤكدة اليومية، فإن متوسط ذروة منحاه (حوالي 50 حالة) فقد بدأت تظهر يومه 04 ابريل 2020.
    فإن تأكدت هذه الذروة المتوسطة (50 حالة) في الأيام القليلة المقبلة، فستنخفض، إن شاء الله، هذه الحالات إلى 5% من متوسط الذروة أي ما بين 2 و 3 حالات في اليوم و ذلك ابتداءً، إن شاء الله، من يوم 18 أو 19 ابريل 2020 و هذا يتطابق كذلك مع توقعات السلطات فيما يخص مدة الحجر الصحي من 19\03 إلى 20\04\2.

    للتأكد من ال”5%” المشكوك فيها من الحالات المؤكدة الجديدة اليومية و من حالات الوفيات المؤكدة اليومية، و كذلك من عدم رَجْعِ الوباء (انتكاسة) ، فمن دواعي الحكمة و الحيطة و الحذر أن تُمَدَّدَ مدة الحجر الصحي إلى آخر شهر ابريل 2020.

    و من دواعي الحكمة و الحيطة و الحذرأيضاً، علينا، كلنا، أن نلزم بيوتنا و أن نسهل مأمورية السلطات لنتغلب على هذه الجائحة في أواخر هذا الشهر إن شاء الله و بِعونه.

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