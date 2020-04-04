فرنسا .. قتيلين وجرحى في هجوم مسلح والشرطة توقف المهاجم

هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات المحلية أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم بسكين نفذ اليوم السبت وسط بلدة رومان سور ديزير الصغيرة قرب ليون، وألقت الشرطة القبض على المهاجم.

وصرحت ماري هيلين تورافال، عمدة البلدة التي يقطنها أكثر من 30 ألف شخص، أن منفذ الاعتداء هاجم صباح اليوم مواطنين أمام مخبز وسط البلدة، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، مؤكدة أن الشرطة اعتقلت المهاجم.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن المهاجم طالب لجوء سوداني من مواليد عام 1987، ونقلت عن شهود عيان قولهم إنه صرخ “الله أكبر” أثناء تنفيذ الهجوم.

ذكرت قناة TF1 أن الشرطة تفتش اليوم منزل المهاجم، فيما تدرس المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب تصنيف العملية.