طانطان : انقاد 19 ” حراك” افريقي ووفاة شخصين واختفاء 19 آخرين

منذ ساعة واحدة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها أن خافرة إنقاد الارواح البشرية بمناء الوطية بطانطان ،قامت مساء ليلة السبت 4 ابريل الجاري، بمباشرة عملية إنقاد كبيرة على مستوى سواحل المدينة، لعشرات المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.

كشفت مصادرنا ، أن الخافرة تمكنت من انقاد 21 ” حراك وجثتين ” جلهم يتحدر من دول افريقيا جنوب الصحراء،و بينما لازالم 19 اخرون من المفقودين بحوالي 27 ميل بحري بسواحل طانطان.

المهاجرون السريون بحسب نفس المصادر ، كان عددهم 42 فردا انطلقوا خلسة من أحد النقط الساحلية على مثن زورق مطاطي سريع (فانطوم) الذي انقلب في عرض الساحل .

و قد حلت مختلف السلطات المينائية، من مندوبية الصيد البحري، و الدرك الملكي البحري، و قائد الميناء، و رجال الامن و القوات المساعدة، فضلا عن مصالح قبطانية الميناء، و الوقاية المدنية بالرصيف الرئيسي بميناء الوطية، وتم إحصاء المهاجرين الدين كانوا على قيد الحياة إلى المستشفى الإقليمي بطانطان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تم إجلاء الجثتين إلى مستودع الاموات بذات المستشفى.

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