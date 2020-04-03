كورونا .. الشريط الكرونولوجي لتطبيق حالة الطوارئ الصحية في المغرب

هبة بريس ـ و م ع

منذ إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية يوم 19 مارس الماضي، اتخذت سلطات المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحماية المواطنين من هذا الوباء.

ومع نهاية اليوم الخامس عشر من حالة الطوارئ الصحية، عرفت الحالة الوبائية بالمملكة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، تسجيل 761 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل شفاء 56 حالة مقابل وفاة 47 حالة. وبخصوص الحالات المستبعدة بلغت 3062.

وفي ما يلي الشريط الكرونولوجي لتطبيق حالة الطوارئ الصحية في المغرب:

19 مارس:

–إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء، لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

20 مارس:

– دخلت حالة الطوارئ الصحية في المملكة حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 20 مارس، تنفيذا للقرار الصادر يوم الخميس 19 مارس، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.

– تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

21 مارس:

-إطلاع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب على التدابير المتخذة من قبل المملكة لاحتواء فيروس كورونا.

– منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

– الخطوط الملكية المغربية تعلق رحلاتها المحلية.

-الإعلان عن توقيف جميع قطارات الخطوط وتأمين الحد الأدنى من قطارات القرب ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس على الساعة 11:59 ليلا.

– طرامواي الدار البيضاء يكيف وتائره بعد فرض حالة الطوارئ الصحية.

– طرامواي الرباط سلا يكيف رحلاته مع حالة الطوارئ الصحية.

22 مارس:

-وزارة الثقافة والشباب والرياضة تدعو إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف حتى إشعار آخر.

-مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

-شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمغرب قررت أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة، إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ “التعليم أو التكوين عن بعد” الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

– جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.. إغلاق المحلات التجارية والمساحات الكبرى ابتداء من السادسة مساء.

– وجدة.. إغلاق الأسواق الأسبوعية وتقليص مواعيد فتح المحلات التجارية إلى 12 ساعة فقط.

– إغلاق السوق الأسبوعي لبني ملال حتى إشعار آخر.

-المجلس الجماعي للصويرة يحدد توقيت فتح وإغلاق جديدين لجميع المحلات التجارية والخدماتية.

-كلميم.. إغلاق السوق الأسبوعي “أمحيريش” الشهير كإجراء استباقي.

23 مارس:

-شركة الطرامواي الرباط سلا تقلل من أوقات الخدمة وتغير وتيرة المرور.

-لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب تصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

24 مارس:

– رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التطبيق الصارم للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

– توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية.

-صدور مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية.

-المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يضع مجموعة من الإجراءات من أجل الحد ما أمكن من تنقلات زبنائه إلى وكالات المكتب.

-تحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بشيشاوة.

-تقليص مواعيد فتح المحلات التجارية إلى 12 ساعة بقلعة السراغنة.

-تعبئة الطب العسكري في مكافحة فيروس كورونا في جهتي مراكش- آسفي وبني ملال -خنيفرة.

25 مارس:

– إطلاق منصة هاتفية جديدة “ألو 300”.

-العيون- الساقية الحمراء.. الطب العسكري يقدم إسهامه القيم لمكافحة فيروس كورونا.

-تحديد أوقات جديدة لافتتاح وإغلاق المتاجر والمحلات التجارية بآسفي.

26 مارس:

-إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

-منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-تازة…الطب العسكري يقدم إسهامه لمكافحة فيروس كورونا.

-الطب العسكري يتعبأ لتعزيز الخدمات الصحية بجهة الداخلة – وادي الذهب.

27 مارس:

-المغربية للألعاب والرياضة تطلق تطبيقا محمولا “نتحركو في الدار” لممارسة الرياضة في البيت.

-الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19 : توفير ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية.

-طاقم طبي عسكري يعزز المصالح الطبية بمدينة سطات.

-إحداث آلية جديدة للضمان تحت اسم “ضمان اكسجين” لدعم المقاولات.

28 مارس:

– الطب العسكري يتعبأ لتعزيز الخدمات الصحية بإقليم طانطان.

– طاقم طبي عسكري يحل بتيزنيت لتعزيز الخدمات الصحية والاستشفائية.

-تعبئة مكثفة للاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك”.

29 مارس:

– أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة جائحة كورونا.

– وزارة التربية الوطنية تقرر مواصلة التعليم عن بعد وتأجيل العطلة الربيعية.

– بنك المغرب يعتمد مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد والنظام البنكي.

30 مارس:

-الدار البيضاء .. الرفع من وتيرة حركة طرامواي في بعض الأوقات لمنع انتشار فيروس كورونا.

– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصدر نسخة جديدة للبوابة الإلكترونية “covid19.cnss.ma”.

– المركز السينمائي المغربي يقدم مجموعة من الأفلام المغربية الطويلة عبر الأنترنت.

– عملية الدعم المؤقت: إيداع الطلبات عبر إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول إلى الرقم الأخضر 1212 وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.

31 مارس:

– الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق منصة إلكترونية لمتابعة تطورات جائحة كورونا.

– أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اتخاذ مجموعة من إجراءات المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.

– تمديد سريان تدبير إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب حتى إشعار آخر.

– “ماجوريل” يتكفل بالرقم الأخضر “ألو يقظة”.

01 أبريل:

– وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى التحلي بالصبر والتقيد الصارم بتدابير الحجر الصحي.

– شركة (ريضال) تعتمد أنشطة وحلولا بديلة تجاه الزبناء بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.

-مصرف المغرب يضع آلية لتأجيل سداد أقساط القروض العقارية وقروض الاستهلاك.

02 أبريل:

– متابعة 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال (رئاسة النيابة العامة).

– اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية.