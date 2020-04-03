مصر تسجل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و8 وفيات

هبة بريس

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، وذلك في أكبر حصيلة يومية تعلنها مصر منذ ظهور أول حالة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أم 15 مصابا مصريا خرجوا مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.