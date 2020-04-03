اليوبي : حالات الشفاء تتجاوز وفيات كورونا لأول مرة بالمغرب

منذ 10 دقائق
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هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، تسجيل 70 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 761حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في ندوة صحفية، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي الى 47 حالة الى حدود الساعة، فيما تم تسجيل 26 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 56 حالة.

وأشار إلى أنه تم استبعاد 3062 حالة كان من المحتمل إصابتها.

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