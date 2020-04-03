وصف الدولة ب”النظام الديكتاتوري الارهابي” .. اعتقال نجل أمين عام الجماعة المحظورة

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة سلا، مساء أمس الخميس، ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي.

وقالت الجماعة في بيان لها أنه “عشية يوم الخميس 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل 2020 على الساعة 19 و30 د حضرت مجموعة من القوات العمومية إلى بيت السيد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي وقامت باعتقال ابنه ياسر عبادي بمجرد خروجه إليهم ! في أجواء مرعبة ، وتم نقله إلى أحد مقرات الأمن بمدينة سلا”.

وأضاف “وقد انتقل فور ذلك السيد الأمين العام للسؤال عن ابنه، ومكث هناك مدة دون أن يتوصل بأي جواب. ومازال ياسر عبادي معتقلا إلى حد كتابة هذه السطور”.

وتابع أرسلان “أننا في الجماعة لا نعلم، والعائلة أيضا، سبب الاعتقال، كما نعلن تضامننا المطلق مع السيد الأمين العام وعائلته إزاء هذا الظلم الفادح والواضح”.

هذا وكان نجل الأمين العام للجماعة، قد نشر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هاجم من خلالها الدولة ووصفها ب”النظام الديكتاتوري الارهابي” ، منتقدا اعتقال نشطاء الريف.

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‫3 تعليقات

  1. ناس مضحية بنفوسها من اطباء و ممرضين و سلطة و شرطية و جيش و دررك ملكي الى اعلى سلطة في البلا د محمد سادس نصره الله اللهم احفظ بلادنا

  2. تعتقد الجماعة انها خارجة عن القانون وان من حق جميع مريديها ان يقدفوا ما يشاؤون دون رقيب ولا حسيب . لقد اعتقل ابو النعيم ونعيمة وغيرهم دون ان يحتج احد ما دامت الامن لم يستعمل الشطط . اذن على ابن زعيم الجماعة ان يخضع لقانون البلاد ولا يمكن ان يكون استتناء

  3. اخنوش كان يعني امثال الداعشيبن
    خصو يتربي هو و الجماعة

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