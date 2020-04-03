العثماني: 126957 مقاولة صرحت بتوقفها كليا أو جزئيا بسبب “كورونا”

هبة بريس – الرباط

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إحصائيات التسجيل للاستفادة من دعم العمال والمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، المتوقفين عن العمل.

وأفاد العثماني، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن عدد المقاولات التي صرحت بتوقفها عن العمل كليا أو جزئيا، بلغ إلى حدود الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 03 أبريل 2020، 126957، كما وصل عدد المؤمنين المعنيين الى 843678.

هذا ويشار الى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن قبل أيام، أن اليوم الجمعة القادم (ثالث أبريل المقبل)، هو آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل المقبل ، من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس، والمحددة في ألف درهم بالنسبة لكل أجير .

وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بلاغ له ، أنه من أجل الحصول على التعويض الجزافي، الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية والمالية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها ، والذي يتحمله الصندوق الخاص بتدبير جائحة ( كوفيد 19 )، فإن الصندوق يخبر المشغلين بأن عملية التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل ، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية ” covid19 .cnss.ma”، تنتهي يوم الجمعة ثالث أبريل المقبل ( le vendredi 3 avril 2020 à 23H59).

وحسب الصندوق ، فإنه بعد هذا التاريخ ، لن يكون بالإمكان التصريح بعملية التوقف عن العمل برسم شهر مارس 2020 .

وبشأن عملية التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل ، والتي تهم الشهر المقبل ، فيمكن القيام بها ابتداء من 10 أبريل 2020 .