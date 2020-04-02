المحكمة تطلق سراح “مولات القطران” وتعاطف كبير مع اعتذاراتها

منذ 3 ساعات
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احمد وزروتي: هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية باكادير اليوم الخميس 2 ابريل بمتابعة “مولات القطران” في حالة سراح وآداء كفالة مالية بصندوق المحكمة بمبلغ 5000 درهم.

واكدت مصادر هبة بريس ان المحكمة أطلقت سراح مولات القطران اعتبارا لضمانة سكناها واخدا بعين الاعتبار للتعاطف الكبير الذي لقيته من طرف الجالية المغربية بعد الاعتذار الذي قدمته في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بالسب والقدف في حق مغاربة العالم.

وأكدت معطيات اخرى أن الفيديو الذي تم نشره، ماهو إلا حوار بين المشتكى بها وإحدى صديقاتها التي استغلت الفرصة ونشرت الفيديو، والذي خلق ضجة كبيرة حيث أن حوارها مع صديقتها تضمن سبا وقدفا في حق الجالية المغربية المقيمة بالخارج وخصزصا بايطاليا.

وأضافت مصادرنا ان المشتكى بها “مولات القطران” قدمت اعتذارا واضحا للمهاجرين المغاربة أمام الضابطة القضائية معلنة عن ندمها عن هذا الفعل.

من جهة أخرى، عرف الأوديو الذي نشره ابن المشتكى بها انتشارا واسعا، حيث لاقى هو الآخر تعاطفا كبيرا من طرف الجميع خصوصا وانه لازال في مراهقا في الخامسة عشر من عمره.

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‫3 تعليقات

  1. الحمد لله على رحمة الشعب و استماع السلطات….لهلا يخطينا على بعضياتنا…أحبكم ❤❤❤

  2. المهم صندوق المحكمة يمتلأ عن آخره.لحصل يؤدي

  3. قبل متفتح دقومها تعرف اش تقول، الله اعطها دحبس على لهضرا نتاع زنقة لقالت، انا واظن ناس كثر من تعاطفوش معها

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