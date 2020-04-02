وزارة الصحة تطمئن المرضى المستعملين لدواء ”سانتروم 4 مغ“

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

كشفت وزارة الصحة على أن دواء “سانتوم 4 مغ” هو من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة وصارمة من طرف الوزارة لضمان ولوجيته لكافة مرضى القلب للعلاج والوقاية من مرض الإنصمام الخثاري.

وعليه، أكدت وزارة الصحة في بلاغ صحفي توصلت به جريدة ”هبة بريس“، قبل قليل على أن هاته المادة الحيوية المصنعة محليا والتي لا وجود لبديل علاجي لها حاليا، هي متاحة بكميات كافية ومخزونها الاحتياطي منالمواد الأولية متوفّر لدى المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق في احترام تام لكافة المعايير القانونية الجاري بهاالعمل لضمان استمرارية التصنيع والتوزيع.

لذلك، فإن وزارة الصّحة تُطمئن المرضى، وكذا الأطر الطبية والصيادلة على الصعيد الوطني، أنّ تموين السوق بهذا الدواء الأساسي لن يطرأ عليه أي تغيير وسيتم توفيره بالكميات الاعتيادية الضرورية، شريطة أن يلتزم الأطباء والصّيادلة، كلّ فيما يخصّه، بوصف العلاج الضّروري وبصرف نفس الكمية اللازمة للمرضى لمدة شهر واحد.

ووعيا منها بحيوية دواء “سانتوم 4 مغ”، فإن وزارة الصحة تهيب بكل فاعلي القطاع الالتزام بهذه التدابير لضمان ولوجية هذا الدواء لكافةالمرضى في أحسن الظّروف.

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تعليق واحد

  1. أتمنى صادقا أن يكون هذا الخبر حقيقي فمرضاي لا يجدونه وراسلت الشركة المصنعة التي أكدت أنها سلمت الكميات المطلوبة للموزعين وحين هاتفت بعضهم قالوا لي أنهم لم يتوصلوا بأي شيء إذن سيدي الوزير أين يكمن الخلل؟

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