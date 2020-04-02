سويسرا .. تسجيل 1 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هبة بريس – وكالات

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم الخميس، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 18267 من 17139 إصابة بعد تسجيل 1128 حالة.

وكان مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية دانييل كوخ، قد حذر مطلع الأسبوع من أن المستشفيات في البلاد “قد تنهار”، في حال استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عالميا اقترب من المليون، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر بؤر الوباء.