بدء اختبار عقار واعد لعلاج فيروس كورونا في بريطانيا

هبة بريس ـ متابعة

أفادت قناة بي بي سي البريطانية، أنه بدأ اختبار عقار قد يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) على عدد محدود من المرضى في إنجلترا وأسكتلندا.

وحسب بي بي سي، ستشمل الاختبارات والدراسات، التي توليها الحكومة أولوية، 15 مركزا طبيا تابعا لنظام التأمين الصحي مبدئيا.

وفي غياب أي علاج معروف للفيروس، تجرى في الوقت الراهن اختبارات على عدد من العقاقير التجريبية في شتى أرجاء العالم.

وكشفت القناة، أن العقار الذي سيختبر في بريطانيا، ويدعى “ريمسيديفير”، فقد صنّعته شركة غيلياد للأدوية.

ووفق المصدر الإعلامي، من المقرر إجراء دراستين في بريطانيا، أحدهما على المرضى المصابين بأعراض متوسطة والآ على المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة.

يذكر أن اختبارات مماثلة تجرى بالفعل في الصين والولايات المتحدة، يتوقع أن تنشر نتائجها في الأسابيع المقبلة.

وتعقد الآمال الآن على تسريع عملية المصادقة على عقاقير جديدة واعدة لمحاربة الفيروس، خصوصا بغياب أي أدوية فعالة لمحاربة فيروس كورونا.

وقد أطلق باحثون أمريكيون دراسة تهدف إلى معرفة ما إذا كان لعقار كلوروكوين، الذي يستخدم في علاج مرض الملاريا، فعالية في معالجة المصابين بفيروس كورونا.