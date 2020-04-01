رأي الفزازي بالبيان في قضية القائدة والقرآن

محمد منفلوطي_هبة بريس

كعادته، لم يترك الشيخ محمد الفزازي الفرصة تمر دون أن يطرح قضية ما باتت تعرف بــــ” القائدة والقرآن”، على منصة النقاش والأخذ والرد، وهو العنوان ذاته الذي اختاره الفزازي ليضعه على رأس تدوينته الفايسبوكية، التي تباينت المواقف بشأنها، وهناك من اعتبر الشيخ الفزازي قد اختار الدفاع عن قائدة وجدة التي ظهرت في مقطع فيديو وهي توبخ رجلا مسنا كان قد أطلق صوت القرآن بشكل اعتبره كثيرون بأنه قد أزعج الجيران وحرك السلطات المحلية للتنقل إلى المكان.

الفزازي الذي اختار مشاركة المعلقين على هذا الفيديو عبر تدوينة قال فيها: “قرأت بعض التعليقات بخصوص تعامل قائدة من وجدة مع رجل مسن كانت تلاوة القرآن الكريم تنبعث من بيته عبر تسجيل مرتفع، تعليقات جلها تندد بتصرف القائدة إلى حد مطالبة بعضهم بإقالتها بل وبمحاكمتها باعتبارها أهانت القرآن الكريم ونهرت الرجل المسن”.

و أضاف الفزازي: “رجعت إلى الفيديو الأصلي بكل تجرد وحياد فوجدت أن القائدة لم تفعل سوى ما يجب عليها فعله، ذلك لأنه لا يجوز إيذاء الناس بتلاوة القرآن ولا بغيره، فليس لأنه القرآن الكريم إذن لا حرج علينا في إزعاج الجيران ومنعهم من النوم وحرمانهم من حقهم في الخلود إلى الراحة”.

هذا وعزّز الفزازي رأيه هذا ببعض الأحاديث النبوية التي أشارت إلى مثل هاته الأحداث ونبهت منى رفع الصوت بالقرآن، مشددا في وقت ذاته على أن مناجاة الله و قراءة كتابه تكون بصوت منخفض، حيث تابع تدوينته بالقول: “فقد روى أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن”.

وتابع قائلا: “وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجٍ ربه، فلا يؤذينّ بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم”.

فالنهي عن الجهر يقول الفزازي هو ما فعلته القائدة بالحرف، بل سمعتها تقول للرجل المسن “اتق الله”، ليختم القول: “لهذا المرجو أن نعطي كل ذي حق حقه ولا نكون عونا للباطل. والحق أحق أن يُتّبع.”