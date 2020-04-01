بعدما تخلى عنها شركاؤها الأوروبيون تركيا تُرسل مساعدات طبية إلى إيطاليا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ عبد اللطيف الباز

في ظل الأزمة الاستثنائية التي تمر منها إيطاليا حيت تعتبر البؤرة في أوروبا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ، هبطت صباح الأربعاء، طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية وحسب مصادرنا الطائرة أقلعت من مطار “أتيمسكوت” العسكري في العاصمة أنقرة متجة نحو إيطاليا الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

وتضمنت المساعدات آلاف المستلزمات الطبية مثل أقنعة، وملابس واقعية، ومواد تعقيم سائلة مضادة للجراثيم أنتجت بامكانات وطنية في مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيمياوية.

وكُتب على صناديق المساعدات باللغة الإيطالية، مقولة جلال الدين الرومي “هناك الكثير من الآمال وراء اليأس، وهناك العديد من الشموس وراء الظلمة”، إلى جانب عبارة “من تركيا مع الحب إلى الشعب الإيطالي، فيما أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظيره التركي، على مساعدة الحكومة التركية لبلاده في مكافحة جائحة كورونا.

وكما عبر الوزير الإيطالي لنظيره التركي عن امتنانه لتعاون تركيا مع إيطاليا في مواجهة كورونا.

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