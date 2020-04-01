أكادير : إصابة المدير الاقليمي بالصحة بفيروس ” كورونا”

منذ 8 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر ل ” هبة بريس ” عن إخضاع المدير الإقليمي للصحة والمدير بالنيابة لمستشفى الحسن الثاني بأكادير الى الحجر الصحي بعد الشكوك بالإصابة بفيروس كورونا.

وكان المدير الاقليمي للصحة بأكادير اداوتنان، قد أحس قبل يومين بالتعب مما جعله يدخل الى الحجر الصحي لتلقي العلاجات الضرورية، والابتعاد على الاطقم الادارية والاطباء مخافة انتقال العدوى، قبل أن تؤكد التحاليل المخبرية اصابته، ما استدعى وضع جميع المخالطين له تحت الحجر الصحي.

وفي نفس السياق ، سبق لطبيب مختص في الانعاش وطبيبة مختصة في الامراض الصدرية ، ان تعرضا للاصابة ب ” كوفيد 19″ مما يطرح علامات الاستفهام على طرق ووسائل الوقاية هل متوفرة بالمستشفى الجهوي، خصوصا أن خرج عدد من الاطباء بعدة مستشفيات بالمغرب يطالبون بتوفير وسائل العمل .

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تعليق واحد

  1. اللهم اشفيه وشافبه هو وكل مخا لطيه . امين يارب . ضريبة الواجب المهنى والروح الوطنية العالية للاطقم الطبية هذا المسؤول النزيه . من هنا وجب على كل مغربى ومغربية احترام الحجر الصحى كما دعت له وتدعول اليه الدولة بلا كلل حتى نساعد بكل روح وطنية الاطقم الطبية فى مهامها الصحية . والسلام على من اتبع الهدى .

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