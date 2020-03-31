فتى من أصول عربية أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسال إعلام بريطانية بأن الفتى إسماعيل محمد عبد الوهاب البالغ 13 سنة من العمر، أصبح أصغر ضحية لفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إن الفتى من ضواحي لندن وتوفي بسبب فيروس كورونا في مستشفى Kings College أمس الاثنين في معزل عن عائلته، ولم تكن لديه أي مشاكل صحية أخرى.

وذكرت عائلة الفتى أنه نقل إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، ثم تم إدخاله في الغيبوبة الاصطناعية، لكنه توفي صباح أمس.

يذكر أن بريطانيا سجلت الثلاثاء ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث ازداد عدد الوفيات بأكثر من 390 حالة خلال يوم واحد، لتصل الحصيلة إلى 1808 وفيات.