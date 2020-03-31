فيروس كورونا .. ارتفاع الحالات المؤكدة بصفرو الى 5 أشخاص

ع محياوي – هبة بريس / الصورة تعبيرية

أعلنت وزارة الصحة أنه تنفيذا لمخططها الوطني لليقظة والتصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيدـ19″، وخاصة في إطار التحري السريع بين مخالطي أي حالة مرض، تم التأكيد و حسب مصادر خاصة لـ ” هبة بريس ” أن عدد الاصابات المؤكدة بصفرو وصل الى 5 حالات بعدما أجريت لهم التحاليل المخبري بمعهد باستور الذي أكد اصابتها بفيروس ” كورونا ” المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة ببلادنا اليوم الثلاثاء الى 602 حالة بالمغرب .

وأشار المصدر ذاته ، أن المصابين يتواجدون حاليا تحت الرعاية الصحية بمستشفى محمد الخامس بصفرو ، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة ليرتفع عدد المصابين بجهة فاس – مكناس الى 98 حالة.

وتابع ذات المصدر، أن فريقًا من الخبراء سارع بالقيام بالتحريات المعتمدة لحصر لائحة بجميع المخالطين للمصابة الأولى ، بهدف مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.

كما ورد لنا حسب مصدر خاص لـ ” هبة بريس “، أن وزير الصحة ” أيت الطالب ” عين ” عباسي عنان ” مديرا جديدا على مستشفى محمد الخامس بصفرو قادما اليه من مدينة فاس، وحسب متتبعين، فإن تعيين المدير المذكور الوافد الجديد على ذات المستشفى هو بمثابة ترقية للعمل الذي قام به أدائه خلال فترة تواجده بفاس. كما تزامن هذا التعيين، مع عدد ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا و المؤكدة بمدينة صفرو

واشتكت الساكنة من غياب حملات التعقيم التي وجب على السلطات القيام بها يوميا لفائدة الشوارع و الأحياء و الأزقة والمرافق العمومية المتواجدة بالمدينة ليبقى السؤال مطروحا ؟ ما هو دور المعنيين بالأمر ؟ .

كما طالبت ذات الساكنة بضرورة تدخل المصالح المعنية، لوضع حد لبعض التجمعات في أحياء متفرقة التي قد تتسبب في كارثة لا يحمد عقباها خلال الأيام القادمة.