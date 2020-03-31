أكادير : قرار عاملي يخص الدرجات النارية والعادية وعدد ركابها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من أجل التصدي الى كل ما من شأنه أن يتسبب في انتشار وباء ” كوفيد 19″ عمم عامل عمالة أكادير اداوتنان ” أحمد حجي” قرارا تحت رقم 10/ 20 صدر يوم أمس الاثنين 30 مارس الجاري، يخص الدراجات النارية والهوائية وثلاثية العجلات.

وجاء القرار ليحدد عدد ركاب الدراجات النارية والهوائية وثلاثية العجلات في سائقها فقط، من أجل التصدي لوباء ” كورونا” وتم توجيه القرار الى مصالح الامن والدرك لاتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين.

وكان عدد من سائقي الدراجات النارية خصوصا منها ثلاثية العجلات، قد استغلوا ظرفية تراجع منسوب التنقلات بين أحياء المدينة وفضاءاتها، ليمتهنوا نقل الركاب الى وجهاتهم وما يواكب ذلك من خطر على سلامتهم.

وفي نفس السياق، فقد حجزت مصالح الدرك بالمركز الترابي الدراركة شرق أكادير، سيارة للنقل المزدوج لم يحترم سائقها عدد المقاعد المسموح به بحسب مذكرة وزارة الداخلية.