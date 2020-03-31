قرار عاملي يقضي بإغلاق محلات بيع الخمور بالمدينة الحمراء

منذ 11 ساعة
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هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن قرارا عامليا صدر ليلة أمس الاثنين يقضي بتوقيف و إغلاق محلات بيع الخمور بمدينة مراكش بداية من منتصف ليلة الثلاثين من مارس و حتى أجل غير مسمى.

و يأتي إصدار هذا القرار العاملي بإغلاق محلات بيع الخمور بمراكش في وقت ارتفعت فيه معدلات الموقوفين بالشارع العام الذين يخرقون حالة الحظر تزامنا و فرض الطوارئ الصحية ببلادنا و هم في حالة سكر.

قرار إغلاق جميع المحلات التي تبيع الخمور في عاصمة النخيل استحسنته ساكنة المدينة التي شدت بحرارة على أيادي السلطات المحلية التي تبذل مجهودات قصوى و ذلك لإنجاح التدابير و الإجراءات التي تم إقرارها لاحتواء تفشي فيروس كورونا ببلادنا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن جهة مراكش أسفي تحتل لحدود ظهر الثلاثاء 31 مارس المرتبة الثانية في قائمة الجهات الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا بعد أن وصل الرقم ل 104 حالات.

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‫4 تعليقات

  1. يجب اغلاق محلات الخمر الى الابد ان كنا نريد الخير لمجتمعنا ولوطننا والا فما هو نفع الخمر ليس فيه نفع اطلاقا بل الخير كل الخير فى ترك واجتناب ما حرم الله عز وجل

  2. بالعلالي؟ لماذا تعترفون ببيعه وتتسلطون بسببه على الناس؟ ما هذه(( القوالب)) ؟ اتركوا الناس تشرب في هذه المرحلة لتنساكم وتنسى اهوال كورونا.ويبقى الخمر حلالا طيبا رغم انف السياسة وخزعبلات واكاذيب الفقهاء الجهل.

  3. صورة رائعة للغاية ولو اني بعيد عنه لاسباب تخصني وليس لاسباب اخرى فقهية او قانونية او ….بالصحة والعافية ايها الشاربون له.

  4. قرار لا قيمة له عند الله.لأنه لم يتخذ طاعة لله و خوفا منه .فقط من أجل سبب دنيوي.

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