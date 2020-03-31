قرار عاملي يقضي بإغلاق محلات بيع الخمور بالمدينة الحمراء

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن قرارا عامليا صدر ليلة أمس الاثنين يقضي بتوقيف و إغلاق محلات بيع الخمور بمدينة مراكش بداية من منتصف ليلة الثلاثين من مارس و حتى أجل غير مسمى.

و يأتي إصدار هذا القرار العاملي بإغلاق محلات بيع الخمور بمراكش في وقت ارتفعت فيه معدلات الموقوفين بالشارع العام الذين يخرقون حالة الحظر تزامنا و فرض الطوارئ الصحية ببلادنا و هم في حالة سكر.

قرار إغلاق جميع المحلات التي تبيع الخمور في عاصمة النخيل استحسنته ساكنة المدينة التي شدت بحرارة على أيادي السلطات المحلية التي تبذل مجهودات قصوى و ذلك لإنجاح التدابير و الإجراءات التي تم إقرارها لاحتواء تفشي فيروس كورونا ببلادنا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن جهة مراكش أسفي تحتل لحدود ظهر الثلاثاء 31 مارس المرتبة الثانية في قائمة الجهات الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا بعد أن وصل الرقم ل 104 حالات.