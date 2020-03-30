كنفدرالية فلاحية تشيد بإجراءات القرض الفلاحي لإنقاذ الموسم الفلاحي

هبة بريس – الرباط

راسل رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كومادير، طارق السجلماسي الرئيس المدير العام القرض الفلاحي المغرب مؤكدا على أن الفيدرالية البيمهنية الفلاحية العضوة في كومادير لن تدخر جهدا، وبالتعبئة مع أطر المجموعة، في الإخبار ونشر التدابير المتخدة من طرف الدولة ومجموعة القرض الفلاحي، وسط مهنيي الفلاحة وخصوصا صغار الفلاحين منهم.

ونوهت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كومادير بالإجراءات المتخدة من طرف مجموعة القرض الفلاحي للتخفيف من أثار الجفاف الذي تعرفه بلادنا حاليا، متقدماً بالتعبير نيابة عن باقي الأعضاء بجزيل الشكر بخصوص التدابير التي اتخدتها المجموعة البنيكة لتلبية انتظارات مهنيي الفلاحة.

وجاء في الرسالة :”إن إقتصاد بلدنا يمر بمرحلة جد صعبة وخصوصا القطاع الفلاحي الذي تأثر سلبا بالظروف المناخية من جهة وبوباء كورونا من جهةأخرى، ولا يمكنه الإستمرار إلا بفضل تدابير عاجلة وملموسة كالتي اتخدتها مجموعتكم في آجال جد وجيزة“.