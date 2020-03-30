بركان .. إعتقال 11 شخصا بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية

هبة بريس : وجدة

أفادت مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، أن دوريات مكونة من عناصر الأمن الوطني والسلطة المحلية والقوات المساعدة بمدينة بركان، وفي إطار حرصها على تنفيذ قرار الطوارئ الصحية الذي أعلنه المغرب، قد اعتقلت صباح اليوم 11 شخص بتهمة خرق حالة الطوارئ.

وقد تم وضع المشتبه فيهم، تحت تدابير الحراسة النظرية، للإستماع إليهم في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على العدالة بالمحكمة الإبتدائية ببركان.

وستسهر مصالح الأمن الوطني بمفوضية الشرطة ببركان والسلطة المحلية على تنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المحلات الغير الضرورية، وستعملان القانون ضد كل من تعمد خرق القرار ويعرض نفسه وحياة الساكنة للخطر.