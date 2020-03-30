أشهر بروفيسور مغربي يخاطب وزير الصحة :” إذا كنا لا نستطيع أن نصون كرامة مرضانا فلا خيرا فينا“

هبة بريس – الرباط

وجه الطبيب والجراح المغربي زهير الهنا، المعروف بمبادراته الإنسانية التطوعية وطنيا ودوليا، رسالة مفتوحة لوزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، وإلى الدولة المغربية عموماً بخصوص النظام الصحي المغربي الذي تعرفه بلادنا.

واستهل الدكتور زهير الهنا، بالحديث عن حالة أخر مريض بفيروس كورونا نشر شريط فيديو يكشف فيه عن معاملة حاطة من كرامته بمستشفى محمد الخامس بمراكش، حيث قال :”إن بكاء المصاب بفيروس كورونا و والذي أهدرت كرامته أثناء الحجر، أبكاني. كما أحز في نفسي رؤية تسجيل لممرضة على باب مستشفى جامعي في الثامنة و النصف ليلا و لا تجد أية و سيلة مواصلة لنقلها لبيتها في أطراف المدينة بأمان لترتاح و تعود للعمل بنفسية أحسن في اليوم الموالي. ناهيك على قلة الموارد و ضعف الإستعدادات التي وصلتني و التي لا سمح الله أنتشر الوباء أكثر، ستعري عن واقع الصحة العمومي في المغرب”.

وأضاف الدكتور زهير :”كنت آمل أن تكون هاته الأزمة العالمية هاجزا للتغيير في منظومتنا الصحية و أن نستفيد من استنفار الكوادر الصحية و المجتمع ككل لإدخال إصلاحات جدرية و سريعة على قطاع همش من سنين و أصيب جل العاملين به الإحباط“.

واسترسل مؤكدا على أنه يعرف جيدا مستشفيات المملكة بحكم أنه جابهها منذ سنين بمجهود شخصي و وتمكن بمساعدة الأطر الصحية العمومية من إجراء عدة عمليات جراحية و دورات تدريبية. مؤكداً بالقول :”مجحف من لا يقول أن هناك خدمات، و لكن في أي ظروف ؟“.

وأضاف :”سيدي الوزير ،إذا كنا لا نستطيع أن نصون كرامة مرضانا فلا خير فينا. فكما “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه” ، لا يمكن لأي معالج أن يكون جيدا إذا لم يضع نفسه في مكان المريض….“

واعتبر أنه وبغض النظر عن شرعية التصوير و نقل الواقع المرير اللذي عاشه هذا المصاب، لا بد من الإستفادة من الرسالة، لا نعاقب أحدا و كأن الأمر إستثنائيا، بل نضع الإمكانيات لتغيير السلوك. فكثير من الأطباء و الممرضين العاملين في قطاع الصحة العمومي خرجوا بتدوينات تقول بأن هذا هو واقع الحال. و بعضهم يحس أنه وضع في قفص الإتهام يبرر أو حتى يهاجم المريض، و هو الشيء اللذي أعجز عن فهمه.

وواصل مشيراً إلى أن قطاع الصحة المغربي المهتريء منذ سنتين وضع وجها لوجه أطر صحية عاجزة، منكسرة أو غاضبة و مواطنين ضعيفين، حذرين و بعضهم أصبح عدواني. الشىء الذي يندى له الجبين في قطاع من سيمته الرحمة و الإحترام.

أما المغاربة اللذين لم تكن لهم أي صلة بالصحة العمومية في هول و خوف كبير إذا أدى بهم القدر إلى مستشفيات لم يتخيلوا يوما أن تطؤها أقدامهم. لأن وحدات الحجر الصحي في المستشفيات العمومية و لا مجال للذهاب خارج المملكة كما هو المعتاد في هاته الظرفية.

وزاد متمنياً أن يتحركوا بطريقة أو بأخرى لمساعدة القطاع، لأننا اليوم أكثر من أي وقت مضى في سفينة واحدة، الكورونا لا يعرف فوارق طبقية و لا أحياء راقية.

وختم قائلاً :”سيدي الوزير، إن من السهل وضع آليات سريعة لتغيير المنظومة في هاته الظرفية. آلية شعارها: أن نضع أنفسنا مكان المعالج تارة و نوفر له ما يحتاجه لتزويده بالحيوية و روح العطاء و مكان المريض تارة أخرى و نوفر له ما يحتاجه بدأ بالسرير النظيف و إنتهاء بحمام لقضاء حاجته … “.