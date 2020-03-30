سلا.. توقيف سيدة ظهرت في شريط فيديو متلبسة بعملية سرقة

منذ 24 ثانية
0

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الأحد، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، وذلك بعدما ظهرت في شريط فيديو وهي في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تحريات دقيقة على خلفية شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة وهي تختلس ممتلكات مملوكة لشخص في وضعية إعاقة بأحد الأحياء السكنية بمدينة سلا، حيث تم تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم، حسب ذات البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية تدعو المواطنين الى الاكتفاء برسائل نصية الى رقم “1212” : لا تتردوا على العمالات و”المقاطعات”

الداخلية تدعو المواطنين الى الاكتفاء برسائل نصية الى رقم…

منذ 9 دقائق
Photo of تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا وتعافي شخص واحد

تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا وتعافي شخص واحد

منذ 21 دقيقة
Photo of العثماني: منصة “الو 300” سجلت 38 الف اتصال منذ إطلاقها

العثماني: منصة “الو 300” سجلت 38 الف اتصال منذ…

منذ 41 دقيقة
Photo of اسبانيا.. 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا

اسبانيا.. 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس…

منذ ساعة واحدة
Photo of وجدة .. تجمهر الساكنة لتسلم الرقم التسلسلي لبطائق الراميد المنتهية الصلاحية

وجدة .. تجمهر الساكنة لتسلم الرقم التسلسلي لبطائق الراميد…

منذ ساعة واحدة
Photo of سفارة المغرب بمدريد تندد بالإعتداء العنصري ضد عائلة مغربية

سفارة المغرب بمدريد تندد بالإعتداء العنصري ضد عائلة مغربية

منذ ساعتين
Photo of اسبانيا .. تسجيل 6398 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اسبانيا .. تسجيل 6398 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
Photo of منظمة الصحة العالمية: لم نصدر أية توقعات بشأن الوضع الوبائي في المغرب

منظمة الصحة العالمية: لم نصدر أية توقعات بشأن الوضع…

منذ ساعتين
Photo of إسبانيا .. تسجيل 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا .. تسجيل 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
Photo of كرونا المغرب ..مصاب يجهش بالبكاء ..”جعلوني حمار اتغوط امامهم “

كرونا المغرب ..مصاب يجهش بالبكاء ..”جعلوني حمار اتغوط امامهم…

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق