سلا.. توقيف سيدة ظهرت في شريط فيديو متلبسة بعملية سرقة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الأحد، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، وذلك بعدما ظهرت في شريط فيديو وهي في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تحريات دقيقة على خلفية شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة وهي تختلس ممتلكات مملوكة لشخص في وضعية إعاقة بأحد الأحياء السكنية بمدينة سلا، حيث تم تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم، حسب ذات البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.