الداخلية تدعو المواطنين الى الاكتفاء برسائل نصية الى رقم “1212” : لا تتردوا على العمالات و”المقاطعات”
هبة بريس – الرباط
على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض الأسر المعنية إلى الانتقال إلى مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، مما يشكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء “كوفيد– 19”.
وبهذا الخصوص، دعت وزارة الداخلية المواطنين الى اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت عبر إيداع طلباتهم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.
وأشارت الوزارة الى أنه يمكنهم الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212 لطلب الاستفسار أو المساعدة وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاخوان راه كاينين الأباء بدون هاتف محمول
ماذا سيفعل من لا يتوفر على الهاتف الشخصي وخاصة بالوسط القروي وشكر
لا يردون عن الاتصالات لذلك الناس يتجهون الي من يفهمهم
لا يوجد رد على الرسائل قمت بارسال رسالة 11 صباحا بدون رد واعدت المحاولة في 1 ونفس الشي لا رد الى الان
ANA MOTALAK MA3ANDISSE WLADE KHADAME 3LA WALIDA 2 KHOTI BNETE 3ANDI RAMID SAFATE 2 MESSAGE MATAKBALTSSE KALO LIYA RABE OSRA ANA HOWA RABE OSRA ANA LI MKALAF BI WALIDA 2KHOTI BNETE WALIDE MOTAWAFI A CANSADE FI KHAD LI KHADAME 1202 DH FI SAHRE ANA LI KHASSE DAWLA TANDARE MINE HALI M3A HADE MIHNA DYALE KORONA
حسبي الله ونعم الوكيل في كل المسؤولين في هذا البلد المعطاء
ظلمونا في جائحة كورونا الله يتولاهم شكوى بهم لله