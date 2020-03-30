الداخلية تدعو المواطنين الى الاكتفاء برسائل نصية الى رقم “1212” : لا تتردوا على العمالات و”المقاطعات”

2020-03-30 / 13:37
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هبة بريس – الرباط

على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض الأسر المعنية إلى الانتقال إلى مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، مما يشكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء “كوفيد– 19”.

وبهذا الخصوص، دعت وزارة الداخلية المواطنين الى اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت عبر إيداع طلباتهم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.

وأشارت الوزارة الى أنه يمكنهم الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212 لطلب الاستفسار أو المساعدة وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.

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‫7 تعليقات

  4. لا يوجد رد على الرسائل قمت بارسال رسالة 11 صباحا بدون رد واعدت المحاولة في 1 ونفس الشي لا رد الى الان

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