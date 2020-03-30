كرونا المغرب ..مصاب يجهش بالبكاء ..”جعلوني حمار اتغوط امامهم “

هبة بريس ـ الرباط

مرة اخرى تتهز مشاعرالمغاربة المهزوزة اصلا ..مرة اخرى يتردد على الألسن ..مايمكنش ..ماشي معقول ..في حنا ..مرة اخرى يتأكد للمغاربة ان الاصابة بكورونا يعني فصلا استثنائيا من الاهمال والتجويع .

بالأمس وثقت شابة مصابة بكورونا معاناتها من داخل مستشفى مغربي ..وقبله كان لاخرى بسطات حديث عن التجويع والاهمال ..واليوم يأتي على لسان مريض اخر تأكيد واضح ومباشر .

الفيديو الاخير والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمصاب بفيروس كورونا قال انه يتلقى العلاج بمستشفى محمد السادس بمراكش ، كاشفا جوانب من معاناته داخل المستشفى، حيث غياب الرعاية والاهتمام.

وقال صاحب الفيديو، إنه تلقى في بداية الأمر تعاملا ممتازا حينما كان في مركز صحي بحي المامونية وسط مدينة مراكش وذلك في انتظار توصل الطاقم الطبي بنتائج التحليل بشأن حالته.

وأضاف أنه بعد تأكد إصابته بالمرض، تم نقله إلى مستشفى محمد السادس، حيث انطلقت معاناته منذ وصوله إلى المستشفى، إذ تم وضعه في سرير ليتم منعه من الحمام ومن مغادرة غرفته، مبرزا أنهم منحوه إناء بلاستيكيا من أجل التغوط، ومنعوا عنه الماء المعدني الخاص بالشرب، معددا في الفيديو كثيرا من تفاصيل معاناته.

ان الظروف التي تحدث هذا الشاب تجعلنا نتساءل بصدق ..هل الاصابة بكرونا في هذا الوطن تعني التجويع والاهمال ؟ هل الاصابة بكورونا تعني الخوف من العدوى وبالتالي ترك المرضى يواجهون مصيرهم ؟ هل لوزارة الصحة رأي في الموضوع من غير تلك البلاغات التوضيحية الغير الواضحة تماما ؟ ما مال المساعدات التي اعلنت عنها شركات المياه المعدنية والتي قيل انها ستذهب للمرضى ؟ واذا كان الخوف من العدوى هو احد مسببات هذا النفور ..ماذا ستفعل الوزارة المعنية اذا ما ارتفع عدد الاصابات للالاف ـ لاقدر الله ؟ ..