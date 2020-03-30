كرونا المغرب ..مصاب يجهش بالبكاء ..”جعلوني حمار اتغوط امامهم “
هبة بريس ـ الرباط
مرة اخرى تتهز مشاعرالمغاربة المهزوزة اصلا ..مرة اخرى يتردد على الألسن ..مايمكنش ..ماشي معقول ..في حنا ..مرة اخرى يتأكد للمغاربة ان الاصابة بكورونا يعني فصلا استثنائيا من الاهمال والتجويع .
بالأمس وثقت شابة مصابة بكورونا معاناتها من داخل مستشفى مغربي ..وقبله كان لاخرى بسطات حديث عن التجويع والاهمال ..واليوم يأتي على لسان مريض اخر تأكيد واضح ومباشر .
الفيديو الاخير والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمصاب بفيروس كورونا قال انه يتلقى العلاج بمستشفى محمد السادس بمراكش ، كاشفا جوانب من معاناته داخل المستشفى، حيث غياب الرعاية والاهتمام.
وقال صاحب الفيديو، إنه تلقى في بداية الأمر تعاملا ممتازا حينما كان في مركز صحي بحي المامونية وسط مدينة مراكش وذلك في انتظار توصل الطاقم الطبي بنتائج التحليل بشأن حالته.
وأضاف أنه بعد تأكد إصابته بالمرض، تم نقله إلى مستشفى محمد السادس، حيث انطلقت معاناته منذ وصوله إلى المستشفى، إذ تم وضعه في سرير ليتم منعه من الحمام ومن مغادرة غرفته، مبرزا أنهم منحوه إناء بلاستيكيا من أجل التغوط، ومنعوا عنه الماء المعدني الخاص بالشرب، معددا في الفيديو كثيرا من تفاصيل معاناته.
ان الظروف التي تحدث هذا الشاب تجعلنا نتساءل بصدق ..هل الاصابة بكرونا في هذا الوطن تعني التجويع والاهمال ؟ هل الاصابة بكورونا تعني الخوف من العدوى وبالتالي ترك المرضى يواجهون مصيرهم ؟ هل لوزارة الصحة رأي في الموضوع من غير تلك البلاغات التوضيحية الغير الواضحة تماما ؟ ما مال المساعدات التي اعلنت عنها شركات المياه المعدنية والتي قيل انها ستذهب للمرضى ؟ واذا كان الخوف من العدوى هو احد مسببات هذا النفور ..ماذا ستفعل الوزارة المعنية اذا ما ارتفع عدد الاصابات للالاف ـ لاقدر الله ؟ ..
10 تعليقات
الفاهم يفهم السبب في ارتفاع الوفيات اما المعلقون فقط المناعة ديالهم او انهم فضلوا الموت في المنزل على الاهمال مع الموت في المستشفى
واش متصبروش،تقبل المرض،وافهم نوع المرض،
فين المشكل اذا تغوطت في ايناء.
باركا من تصيبيانيت.
مستشفياتنا تفثقر للحس الإنساني قبل التجهيرات. وهذا قبل الوباء؛ اما الان سيفاقم الأمر بزيادة الخوف على الاستهتار والامبالات.
ارجوا اجابه واضحه من وزارة الصحه فهؤلاء المرضى مواطنون وأن لم تعتذر الوزاره وتصلح الأمر سنمر من مثل مامروا به
واقع مؤلم يدمي القلب..
هو المستشفى المغربي كان مريضا من قبل او قتله القتلة مثله مثل التعليم العام . قطاعين سلما لسمايرة مقربين من مركز القرار. المغرب من طنجة إلى لكويرت أصبح سوق يباع فيه كل شيء في غياب دور الدولة او حثى الدولة مشاركة كما دكرت في الأول. لقد كتبنا مند سنين عن مافيا تسلب حق المغاربة في وطنهم بإسم السوق الحرة. وها هو الوضع الكارثي للصحة دليل قاطع على ضعف الرؤية السياسية لكل الأحزاب التي حكمت المغرب مع العلم أنني فقدت الثقة فيهم مند زمان لأنهم عملة واحدة .
الدولة المستبدة لاتتوفر الا على وسائل القمع والإضطهاد وأولوياتها هي حماية جواسيس الإستعمار وليس توفير متطلبات الشعب ونحن متأكدين كمواطنين أننا نقبع تحت حكم سلطوي فاسد فاشل مستبد والى بقات الأمور هكذا نطالب بمحاكمة الملك وخنقه او حقنه بالفيروس لكي يعرف مدى معاناة هاد الناس خاصة بعد منع ماماه فرنسا لأمثاله من الفشلة في العلاج على اراضيها وعاش الشعب ياتريكت الحماية
المرجو من السيد رئيس الحكومة فتح تخقيق نزيه قصد التأكد من الشكايات والضرب بيد من حديد على كل مستهتر، وإلا سيفقد المواطنون الثقة في المنظومة الصحية ببلادنا، ويمسك البعض من المرضى عن عدم التوجه إلى المستشفيات، مما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن فيروس كورونا في أوجه هذه الأيام.
هاذ الشي غي 516 حالة ما يلا وصلنا 100000 لا سمح الله مانعرف شنو غانسمعو الله يلطف بينا وصافي
كل ما شاهدناه ووثقناه تنكرت له ادارة المستشفى كما عادتهم, الاهمال وخوف الاطباء من المصابين هما من بين اسباب كثرة الوفيات. نطالب باقالة مدراء بعض المستشفيات ووزيرالصحة ومنذوبيه لفشلهم في تسييرالمرحلة ان كنا فعلا نحترم الشعب.
مسؤوليتها خارج التغطية.فيروس كورونا عرى غطاء اللامسؤولية لبعض من لايخافون الله تعالى و لايهتمون بالمريض المغربي و يهتمون لكل مريض اجنبي لتلميع صورتهم امام الرأي العام العالمي: قمة النفاق.كورونا تعري غطاء قطاع الصحي كما تعري أمطار الخير طرقات المغرب.رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه.