صفاء حبيركو تكشف سبب انسحابها من برنامج لالة العروسة

نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد الضجة التي اثارها خبر إنسحاب الممثلة والإعلامية المغربية صفاء حبيركو من برنامج لالة العروسة في مواقع التواصل الاجتماعي قررت الأخيرة الخروج بفيديو توضح فيه كل علامات الاستفهام التي طالت الخبر .

و نشرت صفاء فيديو على موقعها الرسمي في اليوتيوب تشرح فيه الاسباب القاهرة التي جعلتها تنسحب من تقديم البرنامج و كشفت عن وعكة صحية تعرضت لها و على إثرها طلب منها الطبيب الخلود إلى الراحة وعدم إبداء اي مجهود.

و للإشارة فان الفنان المغربي كمال الكاظمي الملقب ب “حديدان” سوف يقدم الحلقتين المتبقيتين من برنامج لالة العروسة ؛ اي برايم نصف النهائي و البرايم النهائي الذي سوف يتوج فيه الفائزين باللقب.