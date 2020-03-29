بعد فيديو هبة بريس .. سلطات وجدة تقرر غلق “سويقة بنغلاديش” بشكل نهائي

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هبة بريس – أحمد المساعد

بعد بث فيديو مباشر عبر الصفحة الرسمية لموقع هبة بريس بالفايسبوك يوثق لتدخل قائدة المقاطعة الادارية 18 بمدينة بوجدة باحد اسواق عاصمة الشرق ، تم اغلاق “سويقة بنغلاديش” بشكل نهائي لاسباب وثائية احترازية.

وخلق القرار إرتياح الساكنة المجاورة لها، كما قامت بإحصاء الباعة المتجولين لمنحهم مساعدات غذائية لتجاز محنة الحجر الصحي المفروضة بجميع ربوع المملكة .

وقررت وزارة الداخلية منع السويقات العشوائية ببعض احياء المدن، حيث أصدرت جماعة وجدة بلاغا، مفاده أنه سيتم ابتداءا من يوم غد الاثنين 30 مارس الجاري، بمنع البيع بجردة كولوش وخارج أسوار سوق لازاري وسويقة سي لخضر وحي النصر وحي السلام.

كما تم إخبار جميع هؤلاء الرجوع الى نقط البيع المخصصة لهم داخل أسوار أسواق المبادرة الوطنية في كل هاته الأحياء ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من ساهم في خلق سوق فوضوي في الشارع العام عبر مجموع تراب مدينة وجدة .

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