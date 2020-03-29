بيلباو: إعتداء غير مبرر ضد مهاجر مغربي ووالدته يهز مواقع التواصل الإجتماعي

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

إهتزت مواقع التواصل الإجتماعي على فيديو موثق بالصوت والصورة لإعتداء فظيع في حق مهاجر مغربي ووالدته يقيمان في منطقة “الباسك” وتحديدا بمدينة “بيلباو” الإسبانية.

الفيديو الذي إنتشر كالنار في الهشيم وسط أبناء الجالية المغربية المقيمة بالديار الإسبانية حلق إنتقاذات كبيرة وسخطا واضحا ضد رجال الشرطة الذين إستغلوا ظرفية الطوارئ التي تمر منها البلاد لإستعمال العنف المفرط في حق العائلة المعتدى عليها،سيما وأن الصور تكشف بالملموس إنعدام أية محاولة لمقاومة السلطات لا من طرف الإبن ولا الأم.

وفي السياق ذاته عبرت أسر إسبانية عن إستياءها العميق تجاه الوضع الذي صارت تشهده المملكة الإسبانية في ظل قانون الطوارئ خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، إذ توعدت موثقة الفيديو أنها سترفع دعوى قضائية ضد أفراد الشرطة المعتدين الذين أصروا على إعتقال الأم عوض إحضار سيارة الإسعاف بعدما إعتدوا عليها جسديا وكبلوا أيديها بالأصفاد دون إبداء أدنى مقاومة.