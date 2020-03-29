التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بالمغرب

منذ 10 دقائق
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هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل حالة اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 463 حالة.

وهي موزعة على الشكل الآتي :

تسجيل 104 حالة جديدة – المجموع: 463 حالة
* استبعاد: 1756
* حالات الوفاة: 26 حالة
– حالات الشفاء: 13

* التوزيع الجغرافي:
جهة الدار البيضاء سطات: 133 – وفاة
جهة الرباط سلا القنيطرة: 83 – وفاة
جهة فاس مكناس: 87 – وفاة
جهة مراكش آسفي: 81 – وفاة
جهة طنجة تطوان الحسيمة: 32 -وفاة
الجهة الشرقية: 16 – وفاة
جهة سوس ماسة: 14 – وفاة
جهة بني ملال خنيفرة: 10 – وفاة
جهة درعة تافيلالت: 06
جهة كلميم واد نون: 01
جهة الداخلة وادي الذهب: 00
جهة العيون الساقية الحمراء: 00

– 38 إقليم بالمغرب سجل على الأقل حالة واحدة.

الحالات الوافدة: 59 ٪
الحالات المحلية: 41 ٪

 

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