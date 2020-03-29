التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بالمغرب

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل حالة اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 463 حالة.

وهي موزعة على الشكل الآتي :

تسجيل 104 حالة جديدة – المجموع: 463 حالة

* استبعاد: 1756

* حالات الوفاة: 26 حالة

– حالات الشفاء: 13

* التوزيع الجغرافي:

جهة الدار البيضاء سطات: 133 – وفاة

جهة الرباط سلا القنيطرة: 83 – وفاة

جهة فاس مكناس: 87 – وفاة

جهة مراكش آسفي: 81 – وفاة

جهة طنجة تطوان الحسيمة: 32 -وفاة

الجهة الشرقية: 16 – وفاة

جهة سوس ماسة: 14 – وفاة

جهة بني ملال خنيفرة: 10 – وفاة

جهة درعة تافيلالت: 06

جهة كلميم واد نون: 01

جهة الداخلة وادي الذهب: 00

جهة العيون الساقية الحمراء: 00

– 38 إقليم بالمغرب سجل على الأقل حالة واحدة.

الحالات الوافدة: 59 ٪

الحالات المحلية: 41 ٪