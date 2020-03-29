توقيف باقي المشتبه فيهن في قضية الاتصالات الساخرة بنظام ”ألو اليقظة“

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الرباط 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف باقي المشتبه فيهن في قضية الاتصالات الساخرة بنظام اليقظة للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بعدوى ⁧‫وباء كورونا المستجد‬⁩.

هذا وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم أمس السبت 28 مارس الجاري، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 21 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه أربعة فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء كورونا المستجد، للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء

وقد تم إيداع المشتبه فيهما معًا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لا زالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.

هذا وكان شريط الفيديو قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع عدد من المغاربة إلى المطالبة بإعمال القانون في حق المشبته فيهن وإحالتهن على أنظار العدالة، خصوصاً وأن الرقم الهاتفي يعرف ظغطاً رهيباً من طرف المرضى ممن هم في حاجة إليه.

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‫2 تعليقات

  1. حقا يستحقن العقوبة لان في هدا الامور لة لعب فيه تم على الاداعات ان ينقلن الخبر بعقوبتهن في هده الامر لا نتلاعب بالادارات المخزنية

  2. إلا مربوهومش واليديهم اربيهم المخزن

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