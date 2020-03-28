تعاطف مع طالب بتطوان اعتقل بسبب حالة الطوارئ”

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – طنجة

وشط تضامن من طرف زملاء وأبناء حي طالب جامعي بتطوان، تعالت اصوات منادية باطلاق سراحه وتبرئته من المنسوب اليه، بعد اعتقاله بتهمة التجمهر في الشارع وخرق حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها وزارة الداخلية.

وجد طالب جامعي في السنة الثانية شعبة الإقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، نفسه وراء القضبان بالسجن المحلي بالمدينة، بتهمة التجمهر في الشارع ليلة خروج العشرات في مدينة تطوان عقب التكبيرات والتهليلات التي صدحت بهما سماء المدينة ليلة السبت الماضي.
وقد تم تقديم عبد العزيز مرون رفقة 4 أخرين أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان الذي احال ملفهم على المحكمة الابتدائية بسبب عدم الاختصاص، حيث احالهم الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مباشرة بعد اطلاعه على معطيات الملف على الجلسة التي تم تحديدها يوم 20 من الشهر المقبل حيث تعيش أسرته حالة من الصدمة والذهول جراء توقيف ولدهم، علما انه كتب تدوينة على صفحته  ينتقذ فيها سلوك الاشخاص الذين خرجوا في المسيرة متجاهلين خطورة الوضع الذي تمر بها بلادنا مختتما بهاشتاغ “بقى في دارك وحمي عائلتك”.

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