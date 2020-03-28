طنجة.. توقيف فتاتين ظهرتا في شريط ساخر من رقم “ألو يقظة”

منذ ساعتين
3
هبة بريس –
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت 28 مارس الجاري، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 21 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه أربعة فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء كورونا المستجد، للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من توقيف اثنين من المشتبه فيهن، بينما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المشبه بهن اللواتي ظهرن في الشريط المنشور.
وقد تم إيداع المشتبه فيهما معًا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لا زالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل.. ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 402 حالة بالمغرب

عاجل.. ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 402 حالة بالمغرب

منذ ساعتين
Photo of خنيفرة .. في إطار الجهود التضامنية للحد من انتشار ” كورونا ” السلطات توزع مواد أساسية على الفئة المعوزة.

خنيفرة .. في إطار الجهود التضامنية للحد من انتشار…

منذ ساعتين
Photo of فيديو “كورونا” المثير للجدل بسطات…”هبة بريس“ تكشف الحقيقة

فيديو “كورونا” المثير للجدل بسطات…”هبة بريس“ تكشف الحقيقة

منذ ساعتين
Photo of رئيس الحكومة الفرنسية: بلادنا على عتبة “مد مرتفع جدا” من الوباء وعلينا الصمود

رئيس الحكومة الفرنسية: بلادنا على عتبة “مد مرتفع جدا”…

منذ 3 ساعات
Photo of فيروس كورونا المستجد والوضعية المتأزمة لقطاع كراء السيارات بطنجة والمغرب

فيروس كورونا المستجد والوضعية المتأزمة لقطاع كراء السيارات بطنجة…

منذ 3 ساعات
Photo of الخارجية الإيطالية تستقبل وفدا طبيا قادم من ألبانيا لدعم في أزمة فيروس كورونا

الخارجية الإيطالية تستقبل وفدا طبيا قادم من ألبانيا لدعم…

منذ 3 ساعات
Photo of عاجل… ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 390 حالة والوفيات الى 24 بالمغرب

عاجل… ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 390 حالة والوفيات…

منذ 3 ساعات
Photo of درك سيدي بوزيد يوقف بتراب إقليم الجديدة 3 مواطنين خرقوا قانون حظر التجوال

درك سيدي بوزيد يوقف بتراب إقليم الجديدة 3 مواطنين…

منذ 4 ساعات
Photo of حصيلة الوفيات بفرنسا تصل إلى 2314 حالة

حصيلة الوفيات بفرنسا تصل إلى 2314 حالة

منذ 4 ساعات
Photo of أكادير : الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي ” سليم” من كورونا

أكادير : الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي ” سليم” من…

منذ 4 ساعات

‫3 تعليقات

  1. خيرا فعلتم، لابد من معاقبة هذه الفاسقات، وجب على الدولة زيادة حتى تهمة التحريض على الفساد، لان احداهن تعمدت اظهار لوزيتها (الصدر)، بكل قبح وقلة حياء.
    الله انعل لي مايحشوم

  2. اخص ليحط بباهوم مع شواحد مريض الله اشافيه، أمن بعد ادوزهم دحبس مع شماكرية باش نتهناوا من الفصيلتين. الله اعز المخزن

  3. مغربي
    واش هاد الشي فيه اللعب !!!!
    العصى لمن اراد ان يسخر من المواطنين .
    على الدولة ان تكون صارمة مع امثال هؤلاء!!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق