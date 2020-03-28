القناة الثانية المغربية ترقص على جثت موتى ”كورنا“

منذ ساعتين
13

هبة بريس – الرباط

في وقت ينتظر فيه المغاربة من القنوات التلفزية المغربية تغيير جلدتها من تفاهة ورداءة في ظل فيروس ”كورونا“ وبدل قصارة جهودها لتوعية المغاربة بمخاطر الفيروس واستضافة خبراء وأخصائيين للحديث أكثر والتفصيل في موضوع الجائحة التي ضربت بلادنا، أبت القناة الثانية إلا أن تستمر على نهجها السابق من ”شطيح ورديح“ وموسيقى غريبة لا تتماهى مع الظرفية الخاصة والمحنة الحزينة التي تعشيها بلادنا.

القناة الثانية وفور نهاية ندوة وزارة الصحة، التي أعلنت فيها مساء اليوم السبت، عن تسجيل 26 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي ل 359 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، بينها 24 حالة وفاة و11 حالة تماثلت للشفاء، بثت مقطع موسيقى لسيدة ترقص بطريق غريبة ببرنامج غريب يدعى ”كورسا لايف“ دون أدنى احترام لمشاعر المغاربة والظرفية الراهنة والعصيبة.

القناة القانية وعوض الاستمرار في الوصلات التوعوية وتغيير نمط برامجها بالمرة لما هو توعوي محض، اختارت بث مجموعة من البرامج التي لا يشاهدها أحد وعلى رأسها برنامج ”كورسا لايف“ لترقص على جثث مغاربة في ظل وباء جائح يقتل الصغير والكبير، فمتى ستوقف القناة الثانية عبثها إذن ؟

مقالات ذات صلة

Photo of درك سيدي بوزيد يوقف بتراب إقليم الجديدة 3 مواطنين خرقوا قانون حظر التجوال

درك سيدي بوزيد يوقف بتراب إقليم الجديدة 3 مواطنين…

منذ 11 دقيقة
Photo of حصيلة الوفيات بفرنسا تصل إلى 2314 حالة

حصيلة الوفيات بفرنسا تصل إلى 2314 حالة

منذ 20 دقيقة
Photo of أكادير : الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي ” سليم” من كورونا

أكادير : الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي ” سليم” من…

منذ ساعة واحدة
Photo of كورونا تلج القصر الاسباني وتخطف الاميرة تيريزا

كورونا تلج القصر الاسباني وتخطف الاميرة تيريزا

منذ ساعة واحدة
Photo of الصحة العالمية: إفريقيا بها 2650 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و49 حالة وفاة

الصحة العالمية: إفريقيا بها 2650 حالة إصابة مؤكدة بكورونا…

منذ ساعتين
Photo of كورونا.. وفاة 889 شخصا في إيطاليا خلال 24 ساعة

كورونا.. وفاة 889 شخصا في إيطاليا خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of كورونا.. مبادرات تضامنية للتخفيف عن الفئات الهشة والمعوزة بإقليم الحسيمة

كورونا.. مبادرات تضامنية للتخفيف عن الفئات الهشة والمعوزة بإقليم…

منذ 3 ساعات
Photo of إعتقال 10 أشخاص بسبب خرق حالة الطوارئ بتارودانت

إعتقال 10 أشخاص بسبب خرق حالة الطوارئ بتارودانت

منذ 3 ساعات
Photo of تشييع جثامين مغاربة كانوا عالقين بمطار إسطنبول بالمقبرة الإسلامية بميلانو .

تشييع جثامين مغاربة كانوا عالقين بمطار إسطنبول بالمقبرة الإسلامية…

منذ 3 ساعات
Photo of مداهمة مقهى بصفرو لخرق قرار الإغلاق

مداهمة مقهى بصفرو لخرق قرار الإغلاق

منذ 3 ساعات

‫13 تعليقات

  2. C est de la méritocratie pure et dure en chaire et en os allah irdbina.

  3. يامعشر العقلاء الا يبدو لكم انه حل لكبح جماح هؤلا ء المكلخين الدبن يجبون الشوارع،من الافضل ان يضلوا في المنازل ينظرون الى البرامج التافهة ،ارجوكم اتروكو 2m تقدم ما تشاء ،فهي لم تعر ابدا راي المشاهد ،اتروكها ستظل القناة الفاشلة بامتياز

  4. حسبي الله ونعم الوكيل في هذه القناة الخبيثة وما تنشره من رذيلة.

  5. عار وعار وعار على مسيري هذه القناة

  6. فاللهم هذا منكر أسأل الله أن يدمر هذه القناة ومن يدعمها

  7. لزموا بيوتكم وحسبنا الله ونعم الوكيل , وكلما اشتدت الازمة الا وانفرجت . وكلما ازداد سواد الليل الا واتى الله بصبح منير
    ليبق الامل مشعا في القلوب .

  9. العيب ليس فيها ولكن العيب في الدولة التي تحتضنها وتحميها من الافلاس والمغاربة المغلوب على أمرهم يدفعون لها الفاتورة كل شهر

  10. هذا ما كتبته اليوم قبل صدور هذا التعليق في هبة بريس

    المشكل عندنا اليوم ليس هو وباء كورونا فقط وانما المشكل العويص هو:
    كل القنوات الدولية تبث برامج توعوية وتحسيسية واخبار وتقارير عن الوباء وبعد ذلك تقدم برامج ثقافية وبرامج وثائقية وغير ذلك بينما قنواتنا نحن كلما فتحت احداها تجد المسلسلات والبرامج التافهة بل اكثر من ذلك السهرات والحفلات وللا العروسة ورشيد شو وووووللأسف فقد فرضت علينا ونحن ماكثون في البيت ونفتح هذه القنوات في كل لحظة لتتبع جديد حالة الوباء في بلادنا ولكننا نصطدم ببرامج تافهة في الوقت الذي يعاني منه المواطنون من ازمة نفسية واجتماعية تحتاج الى الدعم والمواكبة والتطمين والتوعية على مدار الساعة واليوم .
    الله يهدي المسؤولين على هذه القنوات يراجعو انفسهم ويراجعوا برامجهم ويتقيوا الله فالمغاربة .

  11. ليس بغريب علينا .هذه القناة يدفع لها من مال الشعب وحثى موتى الجاءهة دفعوا من مالهم لهذه القناة .

  12. قناة العهر لقد افسدت هذه القناة اجيالا من الشباب المغربي ….

  13. عار وعار وعار على مسيري هذه القناة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق