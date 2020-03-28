القناة الثانية المغربية ترقص على جثت موتى ”كورنا“

هبة بريس – الرباط

في وقت ينتظر فيه المغاربة من القنوات التلفزية المغربية تغيير جلدتها من تفاهة ورداءة في ظل فيروس ”كورونا“ وبدل قصارة جهودها لتوعية المغاربة بمخاطر الفيروس واستضافة خبراء وأخصائيين للحديث أكثر والتفصيل في موضوع الجائحة التي ضربت بلادنا، أبت القناة الثانية إلا أن تستمر على نهجها السابق من ”شطيح ورديح“ وموسيقى غريبة لا تتماهى مع الظرفية الخاصة والمحنة الحزينة التي تعشيها بلادنا.

القناة الثانية وفور نهاية ندوة وزارة الصحة، التي أعلنت فيها مساء اليوم السبت، عن تسجيل 26 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي ل 359 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، بينها 24 حالة وفاة و11 حالة تماثلت للشفاء، بثت مقطع موسيقى لسيدة ترقص بطريق غريبة ببرنامج غريب يدعى ”كورسا لايف“ دون أدنى احترام لمشاعر المغاربة والظرفية الراهنة والعصيبة.

القناة القانية وعوض الاستمرار في الوصلات التوعوية وتغيير نمط برامجها بالمرة لما هو توعوي محض، اختارت بث مجموعة من البرامج التي لا يشاهدها أحد وعلى رأسها برنامج ”كورسا لايف“ لترقص على جثث مغاربة في ظل وباء جائح يقتل الصغير والكبير، فمتى ستوقف القناة الثانية عبثها إذن ؟