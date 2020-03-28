US President Donald Trump speaks during a press conference at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, on January 22, 2020. (Photo by JIM WATSON / AFP)

ترامب : سنصنع 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم وقال إنه عين مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقا لقانون الانتاج الدفاعي.

وأضاف ترامب ”سنصنع الكثير من أجهزة التنفس الصناعي“ متعهدا بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة مع تقديم العون للدول الأخرى.

وقال ترامب إن هناك احتمالا كبيرا ألا تحتاج الولايات المتحدة عددا كبيرا جدا من أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى يتسنى لها مساعدة الدول الأخرى المحتاجة.

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‫2 تعليقات

  1. “سنصنع 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم”.
    بعد أن يصاب مليون شخص، ويموت 100 ألف!
    أحمق!!

  2. كم سيموت من مريض خلال هذه المدة ؟ رجل أحمق همه الوحيد الاقتصاد والمال والباقي لا يهم يموت مليون مليوني شخص امريكي لا يهم.النظمة الليبيرالية كلها سواسية

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