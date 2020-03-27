هيئة أطباء الأسنان الوطنية تساهم ب60 مليون سنتيم بصندوق مكافحة “كورونا”

منذ 10 دقائق
0

هبة بريس ـ الرباط

في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم بخصوص وباء كورونا، والمجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، وايماننا الراسخ بضرورة تكافل وتضامن الجميع من أجل مواجهة هذا الوباء، قامت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بمجالسها الثلاثة بالمساهمة بصندوق مكافحة “كورونا” بستة مائة الف درهم .

ودعت الهيئة جميع طبيبات وأطباء الأسنان، الى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب
RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

وسيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

مقالات ذات صلة

Photo of تصنيع وبيع مواد مطهرة مغشوشة يقود 4 أشخاص للاعتقال بفاس

تصنيع وبيع مواد مطهرة مغشوشة يقود 4 أشخاص للاعتقال…

منذ 26 دقيقة
Photo of “الصحة العالمية”: إيجاد لقاح لـ”كورونا” قد يستغرق 18 شهرا

“الصحة العالمية”: إيجاد لقاح لـ”كورونا” قد يستغرق 18 شهرا

منذ 34 دقيقة
Photo of مسؤول صحي إيطالي: كورونا لم يصنع في المختبرات

مسؤول صحي إيطالي: كورونا لم يصنع في المختبرات

منذ 48 دقيقة
Photo of المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .. الحصيلة: 345

المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .. الحصيلة:…

منذ ساعتين
Photo of إسبانيا تشتري معدات طبية من الصين لمواجهة كورونا

إسبانيا تشتري معدات طبية من الصين لمواجهة كورونا

منذ ساعتين
Photo of أهم التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء فيروس” كورونا ” بإقليم تاونات

أهم التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء فيروس” كورونا…

منذ ساعتين
Photo of بعد مقال هبة بريس…انزال أمني لإخلاء سوق شعبي بسطات

بعد مقال هبة بريس…انزال أمني لإخلاء سوق شعبي بسطات

منذ ساعتين
Photo of بعد فرض “الحجر الصحي” … بشرى سارة للعائلات المعوزة و الدخل المحدود

بعد فرض “الحجر الصحي” … بشرى سارة للعائلات المعوزة…

منذ ساعتين
Photo of محلل سياسي للعثماني .. “اجي نوريك منين تجيب لفلوس “

محلل سياسي للعثماني .. “اجي نوريك منين تجيب لفلوس…

منذ ساعتين
Photo of بلجيكا.. تسجيل حالة نادرة لهر مُصاب بفيروس كورونا

بلجيكا.. تسجيل حالة نادرة لهر مُصاب بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق