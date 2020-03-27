هيئة أطباء الأسنان الوطنية تساهم ب60 مليون سنتيم بصندوق مكافحة “كورونا”

هبة بريس ـ الرباط

في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم بخصوص وباء كورونا، والمجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، وايماننا الراسخ بضرورة تكافل وتضامن الجميع من أجل مواجهة هذا الوباء، قامت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بمجالسها الثلاثة بالمساهمة بصندوق مكافحة “كورونا” بستة مائة الف درهم .

ودعت الهيئة جميع طبيبات وأطباء الأسنان، الى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب

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هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

وسيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.