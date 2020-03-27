عامل بناء يفارق الحياة بعد سقوطه من الطابق الرابع لعمارة بأكادير

أحمد وزروتي: هبة بريس / الصورة تعبيرية

لقي اربعيني مصرعه مساء اليوم الجمعة 27 مارس بعد سقوطه من الطابق الرابع لعمارة تتواجد بمنطقة تيليلا باكادير، اثناء قيامه بإصلاحات على مستوى واجهة العمارة.

واكدت مصادر هبة بريس أن الهالك ، وينتمي إلى منطقة زاكورة، كان يقوم بعمله فوق سرير خشبي معلق على مستوى الطابق الرابع من العمارة، حيث فقد توازنه في لحظة من اللحظات هوى فيها إلى الأسفل، حسب رواية المصادر.

وفور علمها بالموضوع، انتقلت عناصر السلطة المحلية والامنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.