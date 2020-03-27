اتصالات المغرب تجيب عن أسئلة الزبناء.. مجانية الانترنيت و جودته و الطرق البديلة للأداء

هبة بريس – الدار البيضاء

أكدت مجموعة اتصالات المغرب أنه و موازاة مع العمل والأمن الصحي لموظفيها، فهي تضمن استمرارية نشاطها في ظروف حسنة سواء من حيث الاستجابة للطلبات المرتبطة بقدرات شبكتها أو على مستوى مراكز الاتصال الخاصة بها أو وكالاتها.

و فيما يتعلق بالبنية التحتية للأنترنت لاتصالات المغرب و مدى قدرتها على تحمل الزيادة في عدد المستخدمين وطلباتهم، أكدت المجموعة أن القدرة المتاحة للبنية التحتية الحالية تعد كافية لتحمل ارتفاع الرواج في السياق الحالي، مضيفة أن القدرات المتوفرة للبنية التحتية الحالية كافية لتحمل ارتفاع الرواج، و في الوقت نفسه، يسمح الإشراف المستمر لسلوك عُقَد الشبكة المختلفة بالتدخل الفوري عند الضرورة، حيث إن إدارة توافر وأداء البنى التحتية لشبكة اتصالات المغرب متوفرة بشكل دائم عن بُعد، وتتم التدخلات في الميدان إذا لزم الأمر.

و بالنسبة لكيفية تقديم خدمات الصيانة والخدمات التجارية لدى اتصالات المغرب في ظل الوضعية الراهنة باعتماد الحجر الصحي، أكدت الشركة أنه و بعد تطور الاستخدامات الناتجة عن تدابير الاحتواء المعلنة، قامت اتصالات المغرب بتكييف منظمتها لضمان وصول زبنائها وشركائها بشكل مستمر إلى خدماته.

و من الناحية التقنية، فإن المبدأ الأساسي المعتمد هو أن يكون الحد الأدنى لعدد الموظفين في المواقع و المكاتب، ولكن مع الحرص على احترم بعض التوجيهات و من ضمنها ضمان الجودة المطلوبة للخدمات وتوافر المنصات المركزية باستمرار، و توصيل الزبناء الجدد وحل الاضطرابات في أسرع وقت ممكن، وبالتالي، واعتمادًا على طبيعة المهام، تعمل الفرق إما بالتناوب في شكل وحدات، أو في الوضع المتنقل أومن خلال العمل عن بعد ؛ والهدف من ذلك هو ضمان سلامة الموظفين وفقا للتعليمات التي وضعتها السلطات المختصة، ومع ذلك، تؤكد الشركة أنه يمكن تعبئة جميع موظفيها في حالة الضرورة القصوى.

وبالنسبة للخدمات التجارية وخدمة الزبناء، فقد قامت اتصالات المغرب بعدة إجراءات، تهم على وجه الخصوص الاحتفاظ بتشغيل شبكة وكالاتها و يتم تقليل ساعات العمل وفقًا لتوجيهات السلطات وتدفقات الزبناء (من الساعة 10 إلى الساعة 3 بعد الزوال)، و إعادة تنظيم مساحة العمل حيث تم اتخاذ تدابير أمنية بحيث يتم احترام مسافة الأمان 2 متر على مستوى الطوابير وكذلك بين الزبناء والبائعين، و تزويد استثنائي للشبكة التجارية بأكملها وكذلك الشبكة المحلية في مخزون إعادة التعبئة، و يمكن للبائعين إعادة تعبئة رصيدهم (7 أيام في الأسبوع – 24 ساعة في اليوم) عبر خدمة الموزعين الإلكترونيين عن طريق البطاقة البنكية و التعبئة السريعة متوفرة أيضا.

فضلا على كون مجموعة من الخدمات الرقمية متاحة أيضا لزبناء وشركاء اتصالات المغرب مثل الخدمة الذاتية للنقال والثابت (تتبع الفواتير والاستهلاك والاطلاع على العروض والعروض الترويجية وتعديل الاشتراك، إلخ)، هذه الخدمة متاحة عبر مواقع و تطبيقات معروفة ” و كذا الخدمة الذاتية عبر الواتساب لزبناء النقال المقيمين عبر الرقم “0668000555” قصد الاطلاع وأداء الفواتير ، الاطلاع على الرصيد ، تحويل الاعتمادات ، شراء بيانات المرور، معلومات عن العروض والعروض الترويجية,

كما تؤكد الشركة أن أداء الفواتير وإعادة التعبئة متاح عبر الإنترنت من خلال تطبيق الشركة وأجهزة الصرف الآلي ، والتطبيقات البنكية والمحطات المثبتة في مكاتب مبيعات اتصالات المغرب، وأخيرًا ، يمكن الوصول إلى خدمة الزبناء من خلال مراكز النداء لدى اتصالات المغرب وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

و علاقة بازدياد استخدام الشبكات المختلفة (G 4، ADSL …) منذ بداية الحجر الصحي، أكدت الشركة أنه فعلا قد شهدت زيادة تتراوح من %25 إلى %30 في الرواج، دون أي تأثير على جودة خدماتها، ومع ذلك، فقد عات الشركة حاليًا إلى المستويات المسجلة قبل وضع حالة الطوارئ الصحية.

و بالإضافة إلى ذلك ، تضيف الشركة ، تمت بسرعة تعبئة سعة إضافية لتجنب أي خطر تشبع الشبكة (زيادة أكثر من %20 في السعة الدولية)، ولم يكن للتطورات المسجلة أي تأثير على شبكات اتصالات المغرب، وهي على استيعاب الزيادات الكبيرة في الرواج.

و بخصوص الإنترنت المجاني للتعليم والتدريب عن بعد، أكدت شركة اتصالات المغرب أنه فيما يتعلق بزبناء ADSL والألياف البصرية(FTTH)، وبكونها عروض غير محدودة، لا يوجد مشكل، فالسؤال غير مطروح، أما بالنسبة للزبناء الذين يستخدمون الإنترنت عبر الهاتف النقال والذين يمثلون غالبية مستخدمي الإنترنت، فإن اتصالات المغرب والفاعلين الوطنيين الآخرين يوفرون الوصول المجاني إلى منصات التعليم والتدريب عن بعد.