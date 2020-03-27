فيروس ”كورونا“ يودي بحياة محامي شاب بمدينة بمراكش

هبة بريس – مراكش

كشفت مصادر خاصة عن وفاة محامي شاب صباح يومه الجمعة 27 مارس بمدينة مراكش، بسبب فيروس كورونا الخطير.

وحسب ذات المصادر فإن الراحل (ع أ ع) الذي يبلغ من العمر 33 سنة وينتمي لهيئة المحاماة لمدينة مراكش، أحس بضيق وصعوبة في التنفس يوم أمس الخميس، حيث نقل على إثرها للمستشفى، ليتأكد عبر الفحص الطبي أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يسلم الروح لخالقها صبيحة يومه الجمعة بالمستشفى العسكري إبن سينا بمراكش.

واسترسلت مصادر مقربة من الراحل وهو أب لمولود حديث الولادة (شهر ونصف)، على أن الأخير لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، كما أن أعراض فيروس كورونا هي الأخرى لم تكن بادية على صحته، باستثناء إدمانه على التدخين.

هذا وتنضاف حالة الوفاة هاته لحالتي وفاة سجلت بالوسط القضائي، يوم أمس الخميس بعد وفاة قاضيتين بمدينة فاس يعملان بالمجلس الأعلى للحسابات حضرتا لحفل أقيم بمدينة مراكش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس على الساعة السادسة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 275 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 50 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت هند الزين رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية الأوبئة، خلال الإعلان الذي بث عبر القنوات الرسمية الوطنية، عن تسجيل أربع حالات وفيات جديدة ليرتفع العدد ل10 حالة وفاة، سجلت منهم حالتان بمراكش وحالة بالدارالبيضاء وأخرى بالرباط، فيما ارتفعت حالات المتعافين إلى 8 حالات.

وأوضحت هند الزين، على أن 72 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب يفوق سنها الأربعين عاما.

ويسجل في حصيلة اليوم أن جهة الدار البيضاء سطات تتصدر أعداد الإصابات بالفيروس بتسجيل 87 حالة، تليها جهة فاس مكناس ب51 حالة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 50 حالة، و43 حالة بجهة مراكش آسفي، بينما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 16، و جهة سوس ماسة 10، الجهة الشرقية 7، جهة بني ملال خنيفرة 7، جهة درعة تافيلالت 3، جهة كلميم واد نون 1.

هذا ومن المرتقب أن تعلن وزارة الصحة يومه الجمعة عن معلومات جديدة تهم عدد حالات الإصابة الجديدة وحالات الشفاء والوفاة.