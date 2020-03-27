مبادرة تستحق التنويه .. أستاذ للتعليم الخصوصي يقرر تقديم الدروس على قناة ”يوتيب“

منذ يومين
0

هبة بريس – الرباط

قرر أستاذ التعليم الخصوصي، جمال تابحيرت شأنه شأن عدد من المدرسين تقديم الدروس لتلاميذهم عن بعد في ظل قرار وزارة التربية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة بالأقسام ومتابعتها عبر بوابة خاصة وضعت لهذا الغرض، وذلك ضمن القرارات المتخذة لعدم تفشي فيروس ”كورونا“ بالمغرب.

جمال تابحريت، أخذ على عاتقه مسؤولية القيام بمهمته عن بعد، عبر إنشاء قناة على اليوتيب وتصوير الدروس الخاصة بالمستويات التعليمية التي يشرف على تدريسها بالمدرسة الخصوصية التي يشتغل بها، ونشرها عبر أشرطة فيديو للتلاميذ .

المبادرة لاقت تنويهاً من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم الذين تقدموا بالشكر الجزيل للأستاذ لحرصه الكبير على تعليم التلاميذ ومساعدتهم في هذه الظرفية الصعبة، وأيضا للبعد الإنساني للرجل في ظرفية عصيبة تقتضي تظافر الجهود وتلاحم أبناء الوطن فيما بينهم .

هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت إلى علم التلميذات والتلاميذ وكذا أمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم أن عملية “التعليم عن بعد” انطلقت يوم الاثنين 16 مارس 2020 عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice

وكشفت الوزارة على أنه يتم الولوج إلي هذه البوابة عبر الرابط: http://telmidTICE.men.gov.ma دون استخدام أي قن سري، حيث تقدم هذه البوابة الالكترونية تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية.

كما أعلنت الوزارة على أنها ستقوم ببث وصلة إخبارية صباح يوم الاثنين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا على هذه القناة، يتم من خلالهاالإعلان عن شبكة برمجة الدروس المصورة، مشيرة إلى أنه يمكن متابعة الدروس المصورة عبر القناة الثقافية من خلال الشبكة الأرضية والقمر الصناعي نايل سات وكذا عبرتطبيق SNRTLIVE

مقالات ذات صلة

Photo of مطاردات و إعتقالات لمخالفي الطوارئ الصحية بحي المطار الدار البيضاء

مطاردات و إعتقالات لمخالفي الطوارئ الصحية بحي المطار الدار…

منذ 4 دقائق
Photo of توقيف 8 أشخاص ببوجدور خالفوا حالة الطوارئ الصحية

توقيف 8 أشخاص ببوجدور خالفوا حالة الطوارئ الصحية

منذ 7 دقائق
Photo of عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا يتجاوز الـ4000 والدول العربية في الصدارة

عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا يتجاوز الـ4000 والدول العربية…

منذ 21 دقيقة
Photo of وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا

وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا

منذ 27 دقيقة
Photo of الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا

الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا

منذ 59 دقيقة
Photo of حصيلة الاصابات بكورونا في إسبانيا بلغ 78797 حالة

حصيلة الاصابات بكورونا في إسبانيا بلغ 78797 حالة

منذ ساعة واحدة
Photo of بقفزة قياسية جديدة.. حصيلة الوفيات بكورونا في إسبانيا تتجاوز الـ6.5 ألف

بقفزة قياسية جديدة.. حصيلة الوفيات بكورونا في إسبانيا تتجاوز…

منذ ساعة واحدة
Photo of المغرب يعلن إرتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 26

المغرب يعلن إرتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 26

منذ ساعتين
Photo of أول وفاة لرضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا

أول وفاة لرضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة تخرج عن صمتها حول “تجويع وإهمال” مدعية الإصابة بكورونا بسطات

وزارة الصحة تخرج عن صمتها حول “تجويع وإهمال” مدعية…

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق