مبادرة تستحق التنويه .. أستاذ للتعليم الخصوصي يقرر تقديم الدروس على قناة ”يوتيب“

هبة بريس – الرباط

قرر أستاذ التعليم الخصوصي، جمال تابحيرت شأنه شأن عدد من المدرسين تقديم الدروس لتلاميذهم عن بعد في ظل قرار وزارة التربية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة بالأقسام ومتابعتها عبر بوابة خاصة وضعت لهذا الغرض، وذلك ضمن القرارات المتخذة لعدم تفشي فيروس ”كورونا“ بالمغرب.

جمال تابحريت، أخذ على عاتقه مسؤولية القيام بمهمته عن بعد، عبر إنشاء قناة على اليوتيب وتصوير الدروس الخاصة بالمستويات التعليمية التي يشرف على تدريسها بالمدرسة الخصوصية التي يشتغل بها، ونشرها عبر أشرطة فيديو للتلاميذ .

المبادرة لاقت تنويهاً من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم الذين تقدموا بالشكر الجزيل للأستاذ لحرصه الكبير على تعليم التلاميذ ومساعدتهم في هذه الظرفية الصعبة، وأيضا للبعد الإنساني للرجل في ظرفية عصيبة تقتضي تظافر الجهود وتلاحم أبناء الوطن فيما بينهم .

هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت إلى علم التلميذات والتلاميذ وكذا أمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم أن عملية “التعليم عن بعد” انطلقت يوم الاثنين 16 مارس 2020 عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice

وكشفت الوزارة على أنه يتم الولوج إلي هذه البوابة عبر الرابط: http://telmidTICE.men.gov.ma دون استخدام أي قن سري، حيث تقدم هذه البوابة الالكترونية تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية.

كما أعلنت الوزارة على أنها ستقوم ببث وصلة إخبارية صباح يوم الاثنين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا على هذه القناة، يتم من خلالهاالإعلان عن شبكة برمجة الدروس المصورة، مشيرة إلى أنه يمكن متابعة الدروس المصورة عبر القناة الثقافية من خلال الشبكة الأرضية والقمر الصناعي نايل سات وكذا عبرتطبيق SNRTLIVE